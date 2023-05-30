Пауэрлифтер Чупринко не пожал руку спортсмену из Ирана

Иван Чупринко на интервью. Скриншот YouTube

Украинский спортсмен Иван Чупринко стал триумфатором турнира по пауэрлифтингу. Он завоевал сразу две золотые награды на турнире в ЮАР.

На церемонии награждения украинец отказался пожать руку спортсмену из Ирана, сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook.

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Пауэрлифтер из Винницы Иван Чупринко триумфально завершил выступления на турнире в ЮАР. Он стал обладателем двух золотых наград на чемпионате по классическому жиму лежа. В весовой категории до 74 кг украинцу не было равных.

Чупринко на турнире. Фото: facebook.com/scu.org.ua/

Инцидент на церемонии награждения

Иван Чупринко стал абсолютным чемпионом с новым мировым рекордом 300,5 кг. Во время награждения с украинским спортсменом произошел неприятный инцидент.

Пауерліфтер Іван Чупринко відмовився потиснути руку іранцю під час нагородження на чемпіонаті світу з жиму лежачи, що проходив у ПАР



Спортсмен став чемпіоном світу у ваговій категорії до 74кг, абсолютним чемпіоном світу та побив світовий рекорд



📹:YouTube/thegoodlifttv pic.twitter.com/J8VmyGTff9 — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) May 29, 2023

На пьедестале с Иваном Чупринко оказался спортсмен из Ирана, который завоевал бронзовую награду. Он захотел пожать руку украинцу, но Чупринко отказался и продолжил слушать национальный гимн. На лице иранца оказались недоумение и обида, но он сдержал эмоции.

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