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Пауэрлифтер Чупринко не пожал руку спортсмену из Ирана

30 мая 2023 11:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пауэрлифтер Чупринко не пожал руку спортсмену из Ирана
Иван Чупринко на интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский спортсмен Иван Чупринко стал триумфатором турнира по пауэрлифтингу. Он завоевал сразу две золотые награды на турнире в ЮАР. 

На церемонии награждения украинец отказался пожать руку спортсмену из Ирана, сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook.

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Пауэрлифтер из Винницы Иван Чупринко триумфально завершил выступления на турнире в ЮАР. Он стал обладателем двух золотых наград на чемпионате по классическому жиму лежа. В весовой категории до 74 кг украинцу не было равных.

Иван Чупринко
Чупринко на турнире. Фото: facebook.com/scu.org.ua/

Инцидент на церемонии награждения

Иван Чупринко стал абсолютным чемпионом с новым мировым рекордом 300,5 кг. Во время награждения с украинским спортсменом произошел неприятный инцидент. 

На пьедестале с Иваном Чупринко оказался спортсмен из Ирана, который завоевал бронзовую награду. Он захотел пожать руку украинцу, но Чупринко отказался и продолжил слушать национальный гимн. На лице иранца оказались недоумение и обида, но он сдержал эмоции. 

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика. Однако Маурисио Почеттино может сделать из украинца звезду АПЛ. 

Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб. 

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