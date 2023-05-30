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Пауерліфтер Чупринко не потиснув руку спортсмену з Ірану

30 травня 2023 11:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Пауерліфтер Чупринко не потиснув руку спортсмену з Ірану
Іван Чупринко на інтерв'ю. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український спортсмен Іван Чупринко став тріумфатором турніру з пауерліфтингу. Він завоював одразу дві золоті нагороди на турнірі у ПАР.

На церемонії нагородження українець відмовився потиснути руку спортсмену з Ірану, повідомляє Спортивний комітет України у Facebook.

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Пауерліфтер із Вінниці Іван Чупринко тріумфально завершив виступи на турнірі у ПАР. Він став володарем двох золотих нагород на чемпіонаті з класичного жиму лежачи. У ваговій категорії до 74 кг українцю не було рівних.

Іван Чупринко
Чупринко на турнірі. Фото: facebook.com/scu.org.ua/

Інцидент на церемонії нагородження

Іван Чупринко став абсолютним чемпіоном із новим світовим рекордом 300,5 кг. Під час нагородження з українським спортсменом трапився неприємний інцидент.

На п'єдесталі з Іваном Чупринко опинився спортсмен з Ірану, який виборов бронзову нагороду. Він захотів потиснути руку українцеві, але Чупринко відмовився та продовжив слухати національний гімн. На обличчі іранця виявилися подив і образа, але він стримав емоції.

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