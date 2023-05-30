Шевченко навчив відомого актора розмовляти українською

Андрій Шевченко під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко зустрів у Києві відомого голлівудського актора Мішу Коллінза. Вже на вокзалі легендарний футболіст навчив зірку кіно спілкуватись українською мовою.

Коллінз підтримує Україну з перших днів повномасштабної російської агресії, нагадує United24.

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Американський актор Міша Коллінз 25 лютого 2022 записав відео, в якому засудив вторгнення росіян. Він підтримав українців та став другом нашої країни.

Візит до Києва

Пізніше Михайло Коллінз став одним із послів благодійної програми United24, Він допомагає Україні, розповідаючи правду про російське вторгнення. Актор збирає гуманітарну допомогу та підтримує біженців.

Актори "Надприродного" підтримують Україну. Фото: instagram.com/misha/

Головною роллю в кар'єрі Коллінза став ангел Кастіель із серіалу "Надприродне". Майже вся команда цього популярного телешоу підтримує Україну.

Миша Коллинз у Києві. Фото: instagram.com/u24.gov.ua/

У Києві Мишу Коллінза зустрів Андрій Шевченко. Представники United24 прямо на вокзалі записали відео українською мовою.

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