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Ярмоленко может вернуться в "Динамо" через несколько недель

30 мая 2023 14:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко может вернуться в "Динамо" через несколько недель
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: instagram.com/alainfcae/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может начать новый сезон в киевском "Динамо". Воспитанник столичного клуба скоро станет свободным агентом. 

"Динамо" не придется платить за Ярмоленко, если он согласится на переезд в Киев, сообщил журналист Игорь Цыганык.

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В июне 2023-го года завершится срок действия контракта Андрея Ярмоленко с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Если соглашение не будет продлено, украинский полузащитник начнет искать новую команду. Одним из главных вариантом продолжения карьеры для Ярмоленко является возвращение в киевское "Динамо". 

Пример для молодых футболистов 

Игорь Цыганык намекнул, что Андрей Ярмоленко близок к решению вернуться в клуб, воспитанником которого этот футболист и является. После ухода Сергея Реброва из "Аль-Айна" шансы ветерана остаться в ОАЭ значительно снизились. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на поле. Фото: instagram.com/alainfcae/

Ярмоленко неоднократно заявлял, что хотел бы завершить карьеру в "Динамо". Впереди у 33-летнего полузащитника еще как минимум несколько лет выступления на высоком уровне. Ветеран может усилить команду Мирчи Луческу и стать одним из главных проводников идей тренера на поле. Для молодых футболистов "Динамо" Ярмоленко станет настоящим авторитетом. 

В сезоне 2022/2023 украинский хавбек сыграл за "Аль-Айн" 28 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. 

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