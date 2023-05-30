Ярмоленко може повернутися у "Динамо" вже за кілька тижнів

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: instagram.com/alainfcae/

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко може розпочати новий сезон у київському "Динамо". Вихованець столичного клубу незабаром стане вільним агентом.

"Динамо" не доведеться платити за Ярмоленка, якщо він погодиться на переїзд до Києва, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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У червні 2023 року завершиться термін дії контракту Андрія Ярмоленка з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ. Якщо угоду не буде продовжено, то український півзахисник почне шукати нову команду. Одним із головних варіантів продовження кар'єри для Ярмоленка є повернення до київського "Динамо".

Приклад для молодих футболістів

Ігор Циганик натякнув, що Андрій Ярмоленко близький до рішення повернутися до клубу, вихованцем якого цей футболіст і є. Після виходу Сергія Реброва з "Аль-Айну" шанси ветерана залишитися в ОАЕ значно знизилися.

Андрій Ярмоленко на полі. Фото: instagram.com/alainfcae/

Ярмоленко неодноразово заявляв, що хотів би завершити кар'єру у "Динамо". Попереду у 33-річного півзахисника ще щонайменше кілька років виступи на високому рівні. Ветеран може посилити команду Мірчі Луческу та стати одним із головних провідників ідей тренера на полі. Для молодих футболістів "Динамо" Ярмоленко стане справжнім авторитетом.

У сезоні 2022/2023 український хавбек зіграв за "Аль-Айн" 28 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і зробив чотири результативні передачі.

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