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Провів у клубі менше пів року: "Челсі" позбудеться новачка

30 травня 2023 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жоау Фелікс повернеться з Челсі до Атлетико
Маурісіо Почеттіно перед журналістами. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент мадридського "Атлетіко" Енріке Сересо підтвердив, що півзахисник Жоау Фелікс повернеться до іспанської команди. Новий наставник "Челсі" Маурісіо Почеттіно не зацікавлений у цьому гравці.

Португальському футболісту не вдалося стати лідером "синіх", повідомляє Football London.

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У січні 2023-го року Жоау Фелікс перейшов до "Челсі" на правах оренди терміном на шість місяців з "Атлетіко". Однак незабаром португалець повернеться до Мадриду.

Рішення Почеттіно

Передбачалося, що "Челсі" або продовжить оренду Жоау Фелікса або викупить футболіста в іспанського клубу. Однак новий тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно не вірить у 23-річного футболіста.

Жоау Фелікс провів 20 матчів за "Челсі" у всіх турнірах після того. Португальцеві вдалося забити за "синіх" чотири рази в рамках англійської Прем'єр-ліги.

Жоау Фелікс
Жоау Фелікс на полі. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кар'єра Фелікса в "Челсі" почалася чудово: його гра в першому ж таймі матчу проти "Фулгема" порадувала вболівальників та експертів. Однак після перерви футболіста було вилучено з поля за безрозсудний вчинок. Згодом його дискваліфікували на три наступні ігри.

Молодий футболіст нещодавно заявив, що хоче продовжити кар'єру на "Стемфорд Брідж". Але Маурісіо Почеттіно не переконали слова Жоау Фелікса.

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