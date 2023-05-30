Магучих рассказала о новом рекорде и стимуле побеждать

"Очень счастлива": украинская легкоатлетка Магучих прокомментировала новый триумф
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась эмоциями после завоевания золотой медали на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. Спортсменка установила рекорд сезона по прыжкам в высоту.
Магучих рассказала, что дает ей силы побеждать, сообщает "Суспільне спорт".
Ярослава Магучих продолжила победную серию на этапе коммерческих соревнований в Рабате. 21-летняя украинка в первом же раунде Бриллиантовой лиги завоевала золотую медаль. Спортсменка взяла высоту 2,00 м — это рекорд сезона. Сразу после этого Магучих улучшила показатель до 2.01 м.
Эмоции украинской прыгуньи
Ярослава Магучих не собирается останавливаться на достигнутом результате. Впереди еще много спортивных этапов, и легкоатлетка собирается на каждом из них улучшать свои показатели.
"Я по-настоящему счастлива из-за того, чего мне удалось добиться в Рабате. Результат 2.01 м стал рекордом соревнований и лучшим результатом сезона в мире. Лучшим стимулом для меня как раз и являются новые победы.
У меня уже есть опыт выступлений в Рабате. Это прекрасное место, тут отличная атмосфера, погода и болельщики", — рассказала Ярослава Магучих.
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