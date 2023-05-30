Магучих рассказала о новом рекорде и стимуле побеждать

Ярослава Магучих на турнире. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась эмоциями после завоевания золотой медали на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. Спортсменка установила рекорд сезона по прыжкам в высоту.

Магучих рассказала, что дает ей силы побеждать, сообщает "Суспільне спорт".

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Ярослава Магучих продолжила победную серию на этапе коммерческих соревнований в Рабате. 21-летняя украинка в первом же раунде Бриллиантовой лиги завоевала золотую медаль. Спортсменка взяла высоту 2,00 м — это рекорд сезона. Сразу после этого Магучих улучшила показатель до 2.01 м.

Ярослава Магучих на тренировке. Скриншот YouTube

Эмоции украинской прыгуньи

Ярослава Магучих не собирается останавливаться на достигнутом результате. Впереди еще много спортивных этапов, и легкоатлетка собирается на каждом из них улучшать свои показатели.

"Я по-настоящему счастлива из-за того, чего мне удалось добиться в Рабате. Результат 2.01 м стал рекордом соревнований и лучшим результатом сезона в мире. Лучшим стимулом для меня как раз и являются новые победы.

У меня уже есть опыт выступлений в Рабате. Это прекрасное место, тут отличная атмосфера, погода и болельщики", — рассказала Ярослава Магучих.

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