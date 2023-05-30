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"Дуже щаслива": українська легкоатлетка Магучіх прокоментувала новий тріумф

30 травня 2023 14:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Магучіх розповіла про новий рекорд та стимул перемагати
Ярослава Магучіх на турнірі. Фото: instagram.com/rosya_dp/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася емоціями після завоювання золотої медалі на етапі Діамантової ліги у Марокко. Спортсменка встановила рекорд сезону зі стрибків у висоту.

Магучих розповіла, що дає їй сили перемагати, повідомляє "Суспільне спорт".

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Ярослава Магучіх продовжила переможну серію на етапі комерційних змагань у Рабаті. 21-річна українка у першому ж раунді Діамантової ліги виборола золоту медаль. Спортсменка взяла висоту 2,00 м — це рекорд сезону. Відразу після цього Магучіх покращила показник до 2.01 м.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх на тренуванні. Скріншот YouTube

  Емоції української стрибучі

Ярослава Магучіх не має наміру зупинятися на досягнутому результаті. Попереду ще багато спортивних етапів і легкоатлетка збирається на кожному з них покращувати свої показники.

"Я по-справжньому щаслива через те, чого мені вдалося досягти в Рабаті. Результат 2.01 м став рекордом змагань і найкращим результатом сезону у світі. Найкращим стимулом для мене якраз і є нові перемоги.

У мене вже є досвід виступів у Рабаті. Це чудове місце, тут чудова атмосфера, погода та вболівальники", — розповіла Ярослава Магучіх.

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