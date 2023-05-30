Магучіх розповіла про новий рекорд та стимул перемагати

Ярослава Магучіх на турнірі. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася емоціями після завоювання золотої медалі на етапі Діамантової ліги у Марокко. Спортсменка встановила рекорд сезону зі стрибків у висоту.

Магучих розповіла, що дає їй сили перемагати, повідомляє "Суспільне спорт".

Читайте також:

Ярослава Магучіх продовжила переможну серію на етапі комерційних змагань у Рабаті. 21-річна українка у першому ж раунді Діамантової ліги виборола золоту медаль. Спортсменка взяла висоту 2,00 м — це рекорд сезону. Відразу після цього Магучіх покращила показник до 2.01 м.

Ярослава Магучіх на тренуванні. Скріншот YouTube

Емоції української стрибучі

Ярослава Магучіх не має наміру зупинятися на досягнутому результаті. Попереду ще багато спортивних етапів і легкоатлетка збирається на кожному з них покращувати свої показники.

"Я по-справжньому щаслива через те, чого мені вдалося досягти в Рабаті. Результат 2.01 м став рекордом змагань і найкращим результатом сезону у світі. Найкращим стимулом для мене якраз і є нові перемоги.

У мене вже є досвід виступів у Рабаті. Це чудове місце, тут чудова атмосфера, погода та вболівальники", — розповіла Ярослава Магучіх.

Нагадаємо, "Челсі" вже шукає новий клуб для Михайла Мудрика. Проте Маурісіо Почеттіно може зробити з українця зірку АПЛ.

Аргентинець Ліонель Мессі не поїде до "Барселони" і вибере інший клуб.

Півзахисник Андрій Ярмоленко може перейти до київського "Динамо" вже за кілька тижнів.

Андрій Шевченко навчив відомого актора розмовляти українською мовою.

Боксер Василь Ломаченко пояснив, чому не відбудеться реваншу з Девіном Хейні.