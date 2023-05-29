Мудрик официально получил нового тренера в "Челси"

Почеттино возглавил "Челси". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Аргентинец Маурисио Почеттино стал новым главным тренером лондонского "Челси". Наставник подписал долгосрочный контракт с клубом.

О заключении соглашения с новым наставником объявил Twitter-аккаунт "Челси".

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Как и предполагалось, 51-летний Маурисио Почеттино стал новым главным тренером "Челси". На этом посту он заменил Фрэнка Лэмпарда, под руководством которого "синие" завершили сезон на 12 месте в турнирной таблице.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

Начинается эра Почеттино

"Челси" предложил новому наставнику контракт сроком до лета 2026-го года. Ожидается, что клуб выделит аргентинскому специалисту значительные средства на укрепление состава во время летнего трансферного окна.

Почеттино во время работы в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Последний год Маурисио Почеттино работал экспертом на британском телеканале. После увольнения из "ПСЖ" он ждал выгодное предложение от одного из английских клубов.

Почеттино знаком со спецификой работы в Премьер-лиге. Он тренировал "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", который выводил в финал Лиги чемпионов.

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