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Мудрик официально получил нового тренера в "Челси"

29 мая 2023 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик официально получил нового тренера в "Челси"
Почеттино возглавил "Челси". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Аргентинец Маурисио Почеттино стал новым главным тренером лондонского "Челси". Наставник подписал долгосрочный контракт с клубом. 

О заключении соглашения с новым наставником объявил Twitter-аккаунт "Челси". 

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Как и предполагалось, 51-летний Маурисио Почеттино стал новым главным тренером "Челси". На этом посту он заменил Фрэнка Лэмпарда, под руководством которого "синие" завершили сезон на 12 месте в турнирной таблице. 

Начинается эра Почеттино 

"Челси" предложил новому наставнику контракт сроком до лета 2026-го года. Ожидается, что клуб выделит аргентинскому специалисту значительные средства на укрепление состава во время летнего трансферного окна.

Маурисио Почеттино
Почеттино во время работы в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe

 Последний год Маурисио Почеттино работал экспертом на британском телеканале. После увольнения из "ПСЖ" он ждал выгодное предложение от одного из английских клубов. 

Почеттино знаком со спецификой работы в Премьер-лиге. Он тренировал "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", который выводил в финал Лиги чемпионов. 

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