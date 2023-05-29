Мудрик официально получил нового тренера в "Челси"
Аргентинец Маурисио Почеттино стал новым главным тренером лондонского "Челси". Наставник подписал долгосрочный контракт с клубом.
О заключении соглашения с новым наставником объявил Twitter-аккаунт "Челси".
Как и предполагалось, 51-летний Маурисио Почеттино стал новым главным тренером "Челси". На этом посту он заменил Фрэнка Лэмпарда, под руководством которого "синие" завершили сезон на 12 месте в турнирной таблице.
Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023
Начинается эра Почеттино
"Челси" предложил новому наставнику контракт сроком до лета 2026-го года. Ожидается, что клуб выделит аргентинскому специалисту значительные средства на укрепление состава во время летнего трансферного окна.
Последний год Маурисио Почеттино работал экспертом на британском телеканале. После увольнения из "ПСЖ" он ждал выгодное предложение от одного из английских клубов.
Почеттино знаком со спецификой работы в Премьер-лиге. Он тренировал "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", который выводил в финал Лиги чемпионов.
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