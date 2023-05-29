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Мудрик офіційно отримав нового тренера у "Челсі"

29 травня 2023 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик офіційно отримав нового тренера у "Челсі"
Почеттіно очолив "Челсі". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Аргентинець Маурісіо Почеттіно став новим головним тренером лондонського "Челсі". Наставник підписав довгостроковий контракт із клубом.

Про укладання угоди з новим наставником оголосив Twitter-аккаунт "Челсі".

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Як і передбачалося, 51-річний Маурісіо Почеттіно став новим головним тренером "Челсі". На цій посаді він замінив Френка Лемпарда, під керівництвом якого "сині" завершили сезон на 12-му місці в турнірній таблиці.

Починається ера Почеттіно

"Челсі" запропонував новому наставникові контракт терміном до літа 2026 року. Очікується, що клуб виділить аргентинському фахівцю значні кошти для зміцнення складу під час літнього трансферного вікна.

Маурісіо Почеттіно
Почеттіно під час роботи у "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Останній рік Маурісіо Почеттіно працював експертом на британському телеканалі. Після звільнення з "ПСЖ" він чекав на вигідну пропозицію від одного з англійських клубів.

Почеттино знайомий зі специфікою роботи у Прем'єр-лізі. Він тренував "Саутгемптон" та "Тоттенгем", який виводив у фінал Ліги чемпіонів.

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