Мудрик офіційно отримав нового тренера у "Челсі"

Почеттіно очолив "Челсі". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Аргентинець Маурісіо Почеттіно став новим головним тренером лондонського "Челсі". Наставник підписав довгостроковий контракт із клубом.

Про укладання угоди з новим наставником оголосив Twitter-аккаунт "Челсі".

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Як і передбачалося, 51-річний Маурісіо Почеттіно став новим головним тренером "Челсі". На цій посаді він замінив Френка Лемпарда, під керівництвом якого "сині" завершили сезон на 12-му місці в турнірній таблиці.

Chelsea Football Club є pleased до announce Mauricio Pochettino як club's новий head coach! - Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

Починається ера Почеттіно

"Челсі" запропонував новому наставникові контракт терміном до літа 2026 року. Очікується, що клуб виділить аргентинському фахівцю значні кошти для зміцнення складу під час літнього трансферного вікна.

Почеттіно під час роботи у "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Останній рік Маурісіо Почеттіно працював експертом на британському телеканалі. Після звільнення з "ПСЖ" він чекав на вигідну пропозицію від одного з англійських клубів.

Почеттино знайомий зі специфікою роботи у Прем'єр-лізі. Він тренував "Саутгемптон" та "Тоттенгем", який виводив у фінал Ліги чемпіонів.

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