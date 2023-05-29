Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе рассказал, где будет играть в следующем сезоне arrow

Мбаппе рассказал, где будет играть в следующем сезоне

29 мая 2023 14:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе рассказал, где будет играть в следующем сезоне
Мбаппе и Месси благодарят болельщиков. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе был признан "Лучшим футболистом Лиги 1" в сезоне 2022/2023. Форвард "ПСЖ" также может стать самым результативным бомбардиром чемпионата. 

На церемонии вручения награды Мбаппе рассказал, в каком клубе продолжит карьеру, сообщает Le Parisien

Читайте также:

"ПСЖ" стал чемпионом Франции за тур до финиша сезона в Лиге 1. Столичная команда сыграла вничью со "Страсбуром" (1:1) и стала недосягаемой для "Ланса", который отстает от подопечных Кристофа Галтье на четыре очка. 

Достижения Мбаппе

Лидер и главный голеадор "ПСЖ" был признан "Лучшим футболистом чемпионата Франции". 24-летний форвард в рамках Лиги 1 сыграл 33 поединка, в которых забил 28 мячей и сделал пять результативных передач. Это лучших результат дивизиона. 

Главные бомбардиры в Лиге 1

  1. Мбаппе ("ПСЖ") — 28 голов;
  2. Ляказетт ("Лион") — 27 голов;
  3. Джонатан Давид ("Лилль") — 24 гола; 
  4. Балогун ("Реймс") — 20 голов; 
  5. Диалло ("Страсбур") — 20 голов. 

После матча 37-го тура Килиан Мбаппе обратился к болельщикам с речью. Он поблагодарил и фанов, и работников клуба, и партнеров по команде. Футболист заявил, что чемпионский титул стал плодом общих усилий. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче против "Страсбура". Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Обещание Килиана

Помимо этого форвард отметил игру "Ланса" и результативность главных конкурентов в борьбе за звание лучшего бомбардира первенства. Килиан закончил выступление обещанием остаться в "ПСЖ". 

"Меня всегда интересовали только победы. Я хочу списать свою имя в историю французской Лиги 1. У меня большие амбиции, и мне приятно добиваться успеха в "ПСЖ". В этой команде я становлюсь лучше. Именно в ней я останусь и в следующем сезоне", — заявил Килиан Мбаппе. 

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не пожала руку Соболенко из Беларуси. 

Лондонский "Челси" уже ищет клуб, в котором Михаил Мудрик сможет продолжить карьеру. 

Полузащитник Виктор Цыганков поможет "Жироне" побить клубные рекорды. 

Тренер Томас Тухель может уже сегодня уволиться из мюнхенской "Баварии". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас