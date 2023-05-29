Мбаппе рассказал, где будет играть в следующем сезоне

Мбаппе и Месси благодарят болельщиков. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе был признан "Лучшим футболистом Лиги 1" в сезоне 2022/2023. Форвард "ПСЖ" также может стать самым результативным бомбардиром чемпионата.

На церемонии вручения награды Мбаппе рассказал, в каком клубе продолжит карьеру, сообщает Le Parisien.

Читайте также:

"ПСЖ" стал чемпионом Франции за тур до финиша сезона в Лиге 1. Столичная команда сыграла вничью со "Страсбуром" (1:1) и стала недосягаемой для "Ланса", который отстает от подопечных Кристофа Галтье на четыре очка.

Достижения Мбаппе

Лидер и главный голеадор "ПСЖ" был признан "Лучшим футболистом чемпионата Франции". 24-летний форвард в рамках Лиги 1 сыграл 33 поединка, в которых забил 28 мячей и сделал пять результативных передач. Это лучших результат дивизиона.

Главные бомбардиры в Лиге 1

Мбаппе ("ПСЖ") — 28 голов; Ляказетт ("Лион") — 27 голов; Джонатан Давид ("Лилль") — 24 гола; Балогун ("Реймс") — 20 голов; Диалло ("Страсбур") — 20 голов.

После матча 37-го тура Килиан Мбаппе обратился к болельщикам с речью. Он поблагодарил и фанов, и работников клуба, и партнеров по команде. Футболист заявил, что чемпионский титул стал плодом общих усилий.

Килиан Мбаппе в матче против "Страсбура". Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Обещание Килиана

Помимо этого форвард отметил игру "Ланса" и результативность главных конкурентов в борьбе за звание лучшего бомбардира первенства. Килиан закончил выступление обещанием остаться в "ПСЖ".

"Меня всегда интересовали только победы. Я хочу списать свою имя в историю французской Лиги 1. У меня большие амбиции, и мне приятно добиваться успеха в "ПСЖ". В этой команде я становлюсь лучше. Именно в ней я останусь и в следующем сезоне", — заявил Килиан Мбаппе.

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не пожала руку Соболенко из Беларуси.

Лондонский "Челси" уже ищет клуб, в котором Михаил Мудрик сможет продолжить карьеру.

Полузащитник Виктор Цыганков поможет "Жироне" побить клубные рекорды.

Тренер Томас Тухель может уже сегодня уволиться из мюнхенской "Баварии".