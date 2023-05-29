Мбаппе розповів, де гратиме наступного сезону

Мбаппе та Мессі дякують уболівальникам. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе був визнаний "Найкращим футболістом Ліги 1" у сезоні 2022/2023. Форвард "ПСЖ" також може стати найрезультативнішим бомбардиром чемпіонату.

На церемонії вручення нагороди Мбаппе розповів, у якому клубі продовжить кар'єру, повідомляє Le Parisien.

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"ПСЖ" став чемпіоном Франції за тур до фінішу сезону в Лізі 1. Столична команда зіграла внічию зі "Страсбуром" (1:1) і стала недосяжною для "Ланса", який відстає від підопічних Крістофа Галтьє на чотири очки.

Досягнення Мбаппе

Лідер та головний голеадор "ПСЖ" був визнаний "Кращим футболістом чемпіонату Франції". 24-річний форвард у рамках Ліги 1 зіграв 33 поєдинки, у яких забив 28 м'ячів та зробив п'ять результативних передач. Це найкращий результат дивізіону.

Головні бомбардири у Лізі 1

Мбаппе ("ПСЖ") — 28 голів; Ляказет ("Ліон") — 27 голів; Джонатан Давид ("Лілль") — 24 голи; Балогун ("Реймс") — 20 голів; Діалло ("Страсбур") — 20 голів.

Після матчу 37-го туру Кіліан Мбаппе звернувся до вболівальників із промовою. Він подякував і фанам, і працівникам клубу, і партнерам по команді. Футболіст заявив, що чемпіонський титул став плодом спільних зусиль.

Кіліан Мбаппе у матчі проти "Страсбура". Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Обіцянка Кіліана

Крім цього форвард відзначив гру "Ланса" та результативність головних конкурентів у боротьбі за звання найкращого бомбардира першості. Кіліан закінчив виступ обіцянкою залишитися у "ПСЖ".

"Мене завжди цікавили лише перемоги. Я хочу списати своє ім'я в історію французької Ліги 1. У мене великі амбіції, і мені приємно досягати успіху в "ПСЖ". У цій команді я стаю кращою. Саме в ній я залишусь і наступного сезону", — заявив Кіліан Мбаппе.

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