Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Дружина Зінченка показала зворушливе сімейне фото arrow

Дружина Зінченка показала зворушливе сімейне фото

30 травня 2023 17:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Зінченка показала зворушливе сімейне фото
Влада Седан на трибуні. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко готується до літньої відпустки. Його дружина Влада Седан підбила підсумки останніх місяців сімейною фотографією.

Дівчина зізналася в Instagram, що для неї минулий сезон вийшов важким.

Читайте також:

Лондонський "Арсенал" завершив сезон 2022/2023 на другому місці у турнірній таблиці. "Каноніри" майже до останнього туру боролися за чемпіонський титул, але на фініші чемпіонату "Манчестер Сіті" виявився витривалішим.

Сім'я Зінченків
Зінченко з дружиною та дитиною. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Родина футболіста 

Найближчими місяцями "Арсенал" посилить склад і почне готуватися до нової боротьби за титул в АПЛ, а також до повернення до Ліги чемпіонів. В останньому турі підопічні Мікеля Артети розгромили "Вулвергемптон" з рахунком 5:0 та подякували вболівальникам за підтримку. На поле вийшли сім'ї футболістів, для кожної з яких цей сезон став особливим.

Сім'я Зінченків
Родина Зінченка після матчу. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Олександра Зінченка підтримала його дружина Влада Седан та їхня маленька дочка Єва. Дівчинка навіть завдала удару по м'ячу та забила свій перший гол за "Арсенал". Після цього родина українського футболіста зробила кілька знімків на згадку.

"Цей чудовий сезон, повний нервів, позаду. Дякую за вашу підтримку та любов. Попереду спокійні дні. Незабаром побачимося", — підписала фото Влада Седан.

Олександр Зінченко цього сезону зіграв за "Арсенал" 32 матчі, забив гол і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, "Челсі" вже шукає новий клуб для Михайла Мудрика. Проте Маурісіо Почеттіно може зробити з українця зірку АПЛ.

Півзахисник "синіх" Жоау Фелікс не залишиться на "Стемфорд Брідж".

Аргентинець Ліонель Мессі не поїде до "Барселони" і вибере інший клуб.

Півзахисник Андрій Ярмоленко може перейти до київського "Динамо" вже за кілька тижнів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB