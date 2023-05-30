Дружина Зінченка показала зворушливе сімейне фото

Влада Седан на трибуні. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко готується до літньої відпустки. Його дружина Влада Седан підбила підсумки останніх місяців сімейною фотографією.

Дівчина зізналася в Instagram, що для неї минулий сезон вийшов важким.

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Лондонський "Арсенал" завершив сезон 2022/2023 на другому місці у турнірній таблиці. "Каноніри" майже до останнього туру боролися за чемпіонський титул, але на фініші чемпіонату "Манчестер Сіті" виявився витривалішим.

Зінченко з дружиною та дитиною. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Родина футболіста

Найближчими місяцями "Арсенал" посилить склад і почне готуватися до нової боротьби за титул в АПЛ, а також до повернення до Ліги чемпіонів. В останньому турі підопічні Мікеля Артети розгромили "Вулвергемптон" з рахунком 5:0 та подякували вболівальникам за підтримку. На поле вийшли сім'ї футболістів, для кожної з яких цей сезон став особливим.

Родина Зінченка після матчу. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Олександра Зінченка підтримала його дружина Влада Седан та їхня маленька дочка Єва. Дівчинка навіть завдала удару по м'ячу та забила свій перший гол за "Арсенал". Після цього родина українського футболіста зробила кілька знімків на згадку.

"Цей чудовий сезон, повний нервів, позаду. Дякую за вашу підтримку та любов. Попереду спокійні дні. Незабаром побачимося", — підписала фото Влада Седан.

Олександр Зінченко цього сезону зіграв за "Арсенал" 32 матчі, забив гол і зробив дві результативні передачі.

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