Бензема готовий покинути "Реал" заради рекордного контракту

Карім Бензема на полі. Фото: REUTERS/Carl Recine

Мадридський "Реал" може втратити свого основного форварда вже за кілька тижнів. Карім Бензема готовий попрощатися з уболівальниками на "Сантьяго Бернабеу".

У послугах французького гравця зацікавлений клуб із Саудівської Аравії, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Читайте також:

Саудівська Аравія продовжує працювати над посиленням місцевого футбольного чемпіонату. Клуби із цієї країни запрошують зірок світового футболу. У "Аль-Насрі" вже грає Кріштіану Роналду. Ліонель Мессі може вирушити в "Аль-Хіляль". Карім Бензема також отримав запрошення із Саудівської Аравії.

Закінчення саги Бензема у "Реалі"

Французький форвард перебрався до Мадриду у 2009-му році. У складі "Реала" він завоював усі можливі трофеї. Нещодавно клуб активував опцію продовження контракту із 35-річним форвардом ще на рік. В угоді "Реала" та Бензема прописано таку можливість у разі, якщо футболіст завоює "Золотий м'яч".

Але Карім Бензема все одно може виїхати з Мадриду. Він отримав вигідну пропозицію із Саудівської Аравії. Один із місцевих клубів готовий платити французу за різними даними від 100 до 200 млн євро на рік. Також гравцю запропонують стати послом спільної заявки Саудівської Аравії, Греції та Єгипту на проведення Кубка Світу-2030.

Карім Бензема атакує воротаря. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У сезоні 2022/2023 Карім Бензема провів за "Реал" 42 поєдинки у всіх турнірах. Він забив 30 голів та зробив шість результативних передач.

Нагадаємо, "Челсі" вже шукає новий клуб для Михайла Мудрика.

Дружина Олександра Зінченка показала зворушливе сімейне фото.

Аргентинець Ліонель Мессі не поїде до "Барселони" і вибере інший клуб.

Усик стріляв по окупантах із танка: відомий ексфутболіст розповів правду про боксера.

Колишнього гравця "Шахтаря" можуть заарештувати за несплату аліментів.

Півзахисник Андрій Ярмоленко за крок від повернення до "Динамо".