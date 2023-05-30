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Лунин определился по поводу будущей карьеры

30 мая 2023 20:34
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Лунин определился по поводу будущей карьеры
Андрей Лунин во время одного из матчей "Реала". Фото: Instagram/lunin_andrey
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин в ближайшее время примет решение о своей карьере в королевском клубе. Все точки над "і" будут расставлены на встрече между украинцем и руководством "сливочных", которая состоится совсем скоро.

Об этом сообщает The Athletic.

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Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин определится со своим будущим на ближайшей встрече с руководством клуба. По информации журналистов, украинец намерен огласить свое решение сразу после переговоров с представителями совета директоров "сливочных".

Лунин
Андрей Лунин на тренировке "Реала". Фото: Instagram/lunin_andrey

Ранее в СМИ ходили слухи, что Лунин якобы хочет покинуть "Реал", поскольку недоволен уровнем игровой практики в Мадриде. К тому же Карло Анчелотти, мягко говоря, не фанатеет от таланта Андрея, поэтому не будет препятствовать футболисту в его стремлениях.

Следует отметить, что контракт Лунина с мадридским "Реалом" действует до лета 2024 года.

Агент украинца уже вел переговоры с другими европейскими клубами, но до конкретики дело не дошло.

В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл 12 поединков за "Реал" во всех турнирах.

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