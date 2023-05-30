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Лунін визначився щодо майбутньої карʼєри

30 травня 2023 20:34
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Лунін визначився щодо майбутньої карʼєри
Андрій Лунін під час одного з матчів "Реала". Фото: Instagram/lunin_andrey
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін найближчим часом ухвалить рішення щодо своєї кар'єри у королівському клубі. Усі крапки над "і" будуть розставлені на зустрічі між українцем та керівництвом "вершкових", яка відбудеться зовсім скоро. 

Про це повідомляє The Athletic.  

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Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін визначиться зі своїм майбутнім на найближчій зустрічі з керівництвом клубу. За інформацією журналістів, українець має намір оглосити про своє рішення одразу після перемовин з представниками ради директорів "вершкових".

Лунин
Андрій Лунін на тренуванні "Реала". Фото: Instagram/lunin_andrey

Раніше у ЗМІ ходили чутки, що Лунін нібито хоче покинути "Реал", оскільки невдоволений рівнем ігрової практики в Мадриді. До того ж, Карло Анчелотті, м'яко кажучи, не фанатіє від таланту Андрія, тому не пепешкоджатиме футболісту у його прагненнях. 

Варто зазначити, що контракт Луніна з мадридським "Реалом" діє до літа 2024 року. 

Агент українця вже вів перемовини з іншими європейскьми клубами, але до конкретики справа не дійшла. 

У поточному сезоні Андрій Лунін зіграв 12 поєдинках за "Реал" у всіх турнірах. 

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