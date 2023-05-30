Лунін визначився щодо майбутньої карʼєри
Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін найближчим часом ухвалить рішення щодо своєї кар'єри у королівському клубі. Усі крапки над "і" будуть розставлені на зустрічі між українцем та керівництвом "вершкових", яка відбудеться зовсім скоро.
Про це повідомляє The Athletic.
Лунін покине "Реал"?
Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін визначиться зі своїм майбутнім на найближчій зустрічі з керівництвом клубу. За інформацією журналістів, українець має намір оглосити про своє рішення одразу після перемовин з представниками ради директорів "вершкових".
Раніше у ЗМІ ходили чутки, що Лунін нібито хоче покинути "Реал", оскільки невдоволений рівнем ігрової практики в Мадриді. До того ж, Карло Анчелотті, м'яко кажучи, не фанатіє від таланту Андрія, тому не пепешкоджатиме футболісту у його прагненнях.
Варто зазначити, що контракт Луніна з мадридським "Реалом" діє до літа 2024 року.
Агент українця вже вів перемовини з іншими європейскьми клубами, але до конкретики справа не дійшла.
У поточному сезоні Андрій Лунін зіграв 12 поєдинках за "Реал" у всіх турнірах.
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