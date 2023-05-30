Президент ФІФА Інфантіно запропонував роботу скандальному росіянину
Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно адресував привітання колишньому півзахиснику збірної Росії Андрію Аршавіну. Вихованцю "Зеніту" виповнилося 42 роки.
Футбольний чиновник сподівається у майбутньому попрацювати з Аршавіним, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські пабліки.
Напередодні колишній півзахисник збірної Росії Андрій Аршавін відсвяткував свій 42-й день народження. Окрім "Зеніту" футболіста привітав і лондонський "Арсенал", де хавбек провів кілька років. Але "каноніри" швидко видалили вітання зі своїх соцмереж.
Лист Інфантіно
Натомість у російських пабліках тиражують вітання на адресу Андрія Аршавіна, яке нібито прийшло з офісу ФІФА. Голова цієї організації Джанні Інфантіно адресував колишньому гравцеві теплі слова привітання і навіть висловив сподівання у майбутньому попрацювати разом із ним.
"Продовжмо працювати разом заради майбутньої прекрасної гри, яка об'єднує всіх нас. Бажаю тобі чудово провести час зі своєю родиною, друзями та коханими. З нетерпінням чекаю на зустріч", — написав Джанні Інфантіно.
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