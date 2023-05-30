Президент ФИФА Инфантино предложил работу скандальному россиянину

Джанни Инфантино на Гран-При Монако. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино адресовал поздравление бывшему полузащитнику сборной России Андрею Аршавину. Воспитаннику "Зенита" исполнилось 42 года.

Футбольный чиновник надеется в будущем поработать с Аршавиным, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские паблики.

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Накануне бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин отпраздновал свой 42-й день рождения. Помимо "Зенита" футболиста поздравил и лондонский "Арсенал", где хавбек провел несколько лет. Но "канониры" быстро удалили поздравления из своих соцсетей.

Андрей Аршавин смеется. Скриншот YouTube

Письмо Инфантино

Зато по российским пабликам тиражируют поздравления Андрея Аршавина, которое якобы пришло из офиса ФИФА. Глава этой организации Джанни Инфантино адресовал бывшему игроку теплые слова приветствия и даже выразил надежду в будущем поработать вместе с ним.

"Давай продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас. Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьёй, друзьями и любимыми. С нетерпением жду встречи", — написал Джанни Инфантино.

Письмо Инфантино. Скриншот Telegram

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