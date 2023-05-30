Усик стріляв по окупантах з танка: відомий ексфутболіст розповів правду про боксера

Український боксер Олександр Усик. Фото: Instagram/usykaa

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився цікавою інформацією про Олександра Усика. Зі слів ексфутболіста, боксер стріляв з танка по позиціях окупантів прямісінько у зоні бойових дій.

Про це Федецький заявив в ефірі програми "Брутальний футбол".

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Колишній футболіст "Дніпра" та збірної України Артем Федецький став на захист Олександра Усика. Ексзахисник розповів, чому раніше боксер не міг чітко відповісти на запитання "чий Крим?".

"Коли ми на Усика гнали на початку, коли все почалося... "Саня, чий Крим?". Журналісти теж повинні трохи включати, б****ь, клепку. Ну, якщо в нього сім'я в Криму і він скаже, що Крим український, то просто поставить під загрозу свою сім'ю", — сказав Артем.

На зауваження журналіста, що боксер буцімто міг вивезти свою сім'ю, Федецький відповів наступне:

"Та він тоді ще не вивіз. Не міг вивезти, були якісь моменти. А тепер він показує конкретно. Поїхав туди, взяв з Нью-Йорка п****в 155-м туди, б****ь, по орках. Із танка лупив

З танка лупив, ліз, по ньому стріляли, а він стріляв з танка, я це знаю точно", — заявив колишній футболіст.

Федецький також зазначив, що Усик попав під обстріл, але відеодоказів цього, на жаль, немає.

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