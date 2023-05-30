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Усик стрелял по оккупантам из танка: известный экс-футболист рассказал правду о боксере

30 мая 2023 18:15
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Усик стрелял по оккупантам из танка: известный экс-футболист рассказал правду о боксере
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Instagram/usykaa
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился интересной информацией об Александре Усике. По словам экс-футболиста, боксер стрелял из танка по позициям оккупантов прямо в зоне боевых действий.

Об этом Федецкий заявил в эфире программы "Брутальный футбол".

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Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий встал на защиту Александра Усика. Экс-защитник рассказал, почему раньше боксер не мог четко ответить на вопрос "чей Крым?".

"Когда мы на Усика гнали в начале, когда все началось... "Саня, чей Крым?". Журналисты тоже должны немного включать, б****ь, мозги. Ну, если у него семья в Крыму и он скажет, что Крым украинский, то просто поставит под угрозу свою семью", — сказал Артем.

На замечание журналиста, что боксер якобы мог вывезти свою семью, Федецкий ответил следующее:

"Да он тогда еще не вывез. Не мог вывезти, были какие-то моменты. А теперь он показывает конкретно. Поехал туда, взял из Нью-Йорка п*****в 155-м туда, б****ь, по оркам. Из танка лупил.

Из танка лупил, лез, по нему стреляли, а он стрелял из танка, я это знаю точно", — заявил бывший футболист.

Федецкий также отметил, что Усик попал под обстрел, но видеодоказательств этому, к сожалению, нет.

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