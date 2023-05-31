Бывшего игрока "Шахтера" могут арестовать: о ком идет речь

Дуглас Коста прибыл в США. Фото: instagram.com/douglascosta/

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Дуглас Коста может оказаться за решеткой. Был выдан ордер на арест бразильского полузащитника.

Футболиста обвиняют в неуплате алиментов бывшей жене, сообщает O Globo.

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Суд в Бразилии выписал ордер на арест полузащитника Дугласа Косты. В настоящее время футболист защищает цвета американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси".

Дуглас Коста и его новая девушка. Фото: instagram.com/douglascosta/

Проблемы с законом

32-летний Дуглас Коста перестал платить алименты бывшей супруге несколько лет назад. Она подала в суд, который встал на сторону девушки. Теперь бразильского футболиста ожидает арест и внушительный штраф. Как только он пересечет границу родной страны, его сразу же возьмут под стражу.

О реакции "Лос-Анджелес Гэлакси" на решение бразильского суда пока ничего не известно. Полузащитник перешел в американскую команду в 2022-м году. В нынешнем сезоне бывший футболист "Баварии" и "Ювентуса" сыграл четыре матча и не забил ни одного гола.

В составе "Шахтера" Дуглас Коста играл с 2010-го по 2015-й годы. "Горняки" приобрели его за шесть, а продали за 30 млн евро.

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