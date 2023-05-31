Ексгравця "Шахтаря" можуть заарештувати: про кого йдеться

Дуглас Коста прибув до США. Фото: instagram.com/douglascosta/

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Дуглас Коста може опинитися за ґратами. Було видано ордер на арешт бразильського півзахисника.

Футболіста звинувачують у несплаті аліментів колишній дружині, повідомляє O Globo.

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Суд у Бразилії виписав ордер на арешт півзахисника Дугласа Кости. Наразі футболіст захищає кольори американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі".

Дуглас Коста та його нова дівчина. Фото: instagram.com/douglascosta/

Проблеми із законом

32-річний Дуглас Коста перестав платити аліменти колишній дружині кілька років тому. Вона подала до суду, який став на бік дівчини. Тепер на бразильського футболіста чекає арешт і значний штраф. Як тільки він перетне кордон рідної країни, його відразу ж візьмуть під варту.

Про реакцію "Лос-Анджелес Гелаксі" на рішення бразильського суду поки що нічого невідомо. Півзахисник перейшов до американської команди у 2022-му році. Нинішнього сезону колишній футболіст "Баварії" та "Ювентуса" зіграв чотири матчі та не забив жодного гола.

У складі "Шахтаря" Дуглас Коста грав із 2010-го до 2015-го року. "Гірники" придбали його за шість, а продали за 30 млн євро.

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