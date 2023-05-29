"Днепр-1" извинился перед Ракицким за драку в матче с "Шахтером"

Ракицкий и Степаненко на поле. Фото: официальный сайт "Шахтера"

В рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" разгромил "Днепр-1" и досрочно завоевал чемпионский титул. Поединок запомнил не только голами и радостью "горняков", но и неприятной массовой дракой.

Спустя сутки после финального свистка "Днепр-1" на своем официальном сайте принес извинения сопернику.

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Одним из футболистов, которые сильнее всего пострадали во время потасовки на поле, оказался ветеран "Шахтера" Ярослав Ракицкий. Несмотря на это он был в хорошем настроении во время празднования чемпионского титула.

Заявление "Днепра-1"

Команде Александра Кучера не хватило сил на концовку сезона. Отчасти этим можно объяснить досаду игроков, которые участвовали в драке на поле. Но клуб принес "горнякам" официальное извинение.

"Понимаем, что подобным поступкам не место в футболе и вообще в спорте. Руководство клуба и тренерский штаб уже провели беседу с футболистами о недопустимости подобного. Будут приняты и дисциплинарные меры.

Какими бы ни были провокации, на футбольном поле все должны контролировать эмоции. Надеемся, органы футбольного правосудия Украины дадут надлежащую оценку действиям и провокациям со стороны всех участников драки", — написано в заявлении "Днепра-1".

"Горняки" празднуют чемпионство. Фото: официальный сайт "Шахтера"

Клуб поблагодарил за поддержку болельщиков и адресовал теплые слова украинским военным, которые продолжают сражаться с агрессором. В "Днепр-1" отметили, что с нетерпением ждут того момента, когда снова представят страну в еврокубках.

"Обещаем приложить все усилия, чтобы снова сделать это на высоком уровне. А инцидент на "Львов Арене" останется в воспоминаниях лишь досадным недоразумением, из которого будут сделаны надлежащие выводы", — пообещали в "Днепре-1".

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