"Дніпро-1" вибачився перед Ракіцьким за бійку у матчі з "Шахтарем"

Ракіцький та Степаненко на полі. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" розгромив "Дніпро-1" та достроково завоював чемпіонський титул. Поєдинок запам'ятав не лише голами та радістю "гірників", а й неприємною масовою бійкою.

Через добу після фінального свистка "Дніпро-1" на своєму офіційному сайті вибачився перед суперником.

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Одним із футболістів, які найбільше постраждали під час бійки на полі, виявився ветеран "Шахтаря" Ярослав Ракіцький. Попри це, він був у гарному настрої під час святкування чемпіонського титулу.

Заява "Дніпра-1"

Команді Олександра Кучера не вистачило сил наприкінці сезону. Почасти цим можна пояснити досаду гравців, які брали участь у бійці на полі. Але клуб приніс "гірникам" офіційне вибачення.

"Розуміємо, що подібним вчинкам не місце у футболі та взагалі у спорті. Керівництво клубу та тренерський штаб уже провели бесіду з футболістами про неприпустимість подібного. Буде вжито і дисциплінарних заходів.

Якими б не були провокації, на футбольному полі усі мають контролювати емоції. Сподіваємось, органи футбольного правосуддя України дадуть належну оцінку діям та провокаціям з боку всіх учасників бійки", — написано у заяві "Дніпра-1".

"Гірники" святкують чемпіонство. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

Клуб подякував за підтримку вболівальникам та адресував теплі слова українським військовим, які продовжують боротися з агресором. У "Дніпро-1" зазначили, що з нетерпінням чекають на той момент, коли знову представлять країну в єврокубках.

"Обіцяємо докласти всіх зусиль, щоб знову зробити це на високому рівні. А інцидент на "Львів Арені" залишиться у спогадах лише прикрим непорозумінням, з якого будуть зроблені належні висновки", — пообіцяли у "Дніпрі-1".

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