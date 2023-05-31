Ярмоленко в шаге от возвращения в "Динамо"

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: instagram.com/alainfcae/

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко готов подписать контракт с киевским "Динамо". Ветеран может официально вернуться в столичный клуб уже в ближайшее время.

Руководство "бело-синих" ведет переговоры с Ярмоленко, сообщает "Динамо Киев Inside".

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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко проведет следующий сезон в "Динамо". Согласно сообщению источника, близкого к клубу, футболист ведет переговоры с руководством "бело-синих". Стороны практически закончили обсуждение условий контракт игрока.

Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: instagram.com/alainfcae/

Возвращение Ярмоленко

Футболист является воспитанником киевского "Динамо". Он провел в столичном клубе десять лет, пока не ушел в 2017-м году в дортмундскую "Боруссию". Андрея Ярмоленко был лидером и одной из главных звезд "Динамо".

В составе киевской команды полузащитник три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Украины, дважды завоевывал национальный Кубок.

Андрей Ярмоленко на интервью. Скриншот YouTube

Сезон 2022/2023 Андрей Ярмоленко провел в клубе "Аль-Айн" из ОАЭ под руководством Сергея Реброва. Наставник уже ушел из этого клуба. Через несколько недель истекает срок действия контракта Ярмоленко с "Аль-Айном", он станет свободным агентом. "Динамо" не придется платить за футболиста.

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