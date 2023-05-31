Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ярмоленко в шаге от возвращения в "Динамо" arrow

Ярмоленко в шаге от возвращения в "Динамо"

31 мая 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко в шаге от возвращения в "Динамо"
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: instagram.com/alainfcae/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко готов подписать контракт с киевским "Динамо". Ветеран может официально вернуться в столичный клуб уже в ближайшее время. 

Руководство "бело-синих" ведет переговоры с Ярмоленко, сообщает "Динамо Киев Inside". 

Читайте также:

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко проведет следующий сезон в "Динамо". Согласно сообщению источника, близкого к клубу, футболист ведет переговоры с руководством "бело-синих". Стороны практически закончили обсуждение условий контракт игрока. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: instagram.com/alainfcae/

Возвращение Ярмоленко

Футболист является воспитанником киевского "Динамо". Он провел в столичном клубе десять лет, пока не ушел в 2017-м году в дортмундскую "Боруссию". Андрея Ярмоленко был лидером и одной из главных звезд "Динамо". 

В составе киевской команды полузащитник три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Украины, дважды завоевывал национальный Кубок. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на интервью. Скриншот YouTube

Сезон 2022/2023 Андрей Ярмоленко провел в клубе "Аль-Айн" из ОАЭ под руководством Сергея Реброва. Наставник уже ушел из этого клуба. Через несколько недель истекает срок действия контракта Ярмоленко с "Аль-Айном", он станет свободным агентом. "Динамо" не придется платить за футболиста. 

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика

Жена Александра Зинченко показала трогательное семейное фото. 

Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб. 

Усик стрелял по оккупантам из танка: известный экс-футболист рассказал правду о боксере. 

Бывшего игрока "Шахтера" могут арестовать за неуплату алиментов. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас