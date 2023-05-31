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Ярмоленко за крок від повернення до "Динамо"

31 травня 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко за крок від повернення до "Динамо"
Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: instagram.com/alainfcae/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко готовий підписати контракт із київським "Динамо". Ветеран може офіційно повернутися до столичного клубу вже найближчим часом.

Керівництво "біло-синіх" веде переговори з Ярмоленком, повідомляє "Динамо Київ Inside".

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Капітан збірної України Андрій Ярмоленко проведе наступний сезон у "Динамо". Згідно з повідомленням джерела, близького до клубу, футболіст веде переговори з керівництвом "біло-синіх". Сторони практично закінчили обговорення умов контракту гравця.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко перед матчем Фото: instagram.com/alainfcae/

Повернення Ярмоленка

Футболіст є вихованцем київського "Динамо". Він провів у столичному клубі десять років, доки не пішов у 2017-му році до дортмундської "Боруссії". Андрія Ярмоленко був лідером та однієї з головних зірок "Динамо".

У складі київської команди півзахисник тричі виграв чемпіонат та Суперкубок України, двічі здобував національний Кубок.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Сезон 2022/2023 Андрій Ярмоленко провів у клубі "Аль-Айн" з ОАЕ під керівництвом Сергія Реброва. Наставник уже пішов із цього клубу. За кілька тижнів закінчується термін дії контракту Ярмоленка з "Аль-Айном", він стане вільним агентом. "Динамо" не доведеться платити за футболіста.

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