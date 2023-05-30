Калинина прекращает выступления на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина. Фото: Instagram/angie_kalinina

Ангелина Калинина завершила свои выступления на одном из самых престижных турниров мира — Ролан Гаррос. В первом же раунде соревнования украинская теннисистка в двух сетах уступила представительнице Франции Диан Парри.

Об этом сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Парри не оставила шансов Калининой

Ангелина Калинина потерпела поражение от французской теннисистки Диан Парри в первом раунде Ролан Гаррос и прекращает выступления на турнире.

Ангелина Калинина не сдерживает эмоций. Фото: Instagram/angie_kalinina

Парри без серьезного сопротивления забрала первый сет со счетом 2:6, а во второй партии довела свое преимущество до логического завершения.

Ролан Гаррос. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Диан Парри (Франция) — 2:6, 3:6

Это было первое поражение Калининой в карьере в противостоянии с Парри. Всего спортсменки встречались между собой трижды.

Стоит отметить, что Ангелина в третий раз сыграла в первом круге основы Ролан Гаррос и впервые проиграла.

Тем не менее, Калинина продолжит выступления на турнире, но уже в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии.

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика . Однако Маурисио Почеттино может сделать из украинца звезду АПЛ.

Ярмоленко может вернуться в "Динамо" уже через несколько недель.

Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб.

Андрей Шевченко научил известного актера разговаривать на украинском языке.

Боксер Василий Ломаченко объяснил, почему не состоится реванш с Дэвином Хейни.