Калинина прекращает выступления на Ролан Гаррос
Ангелина Калинина завершила свои выступления на одном из самых престижных турниров мира — Ролан Гаррос. В первом же раунде соревнования украинская теннисистка в двух сетах уступила представительнице Франции Диан Парри.
Об этом сообщает Sport.ua.
Парри не оставила шансов Калининой
Ангелина Калинина потерпела поражение от французской теннисистки Диан Парри в первом раунде Ролан Гаррос и прекращает выступления на турнире.
Парри без серьезного сопротивления забрала первый сет со счетом 2:6, а во второй партии довела свое преимущество до логического завершения.
Ролан Гаррос. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) — Диан Парри (Франция) — 2:6, 3:6
Это было первое поражение Калининой в карьере в противостоянии с Парри. Всего спортсменки встречались между собой трижды.
Стоит отметить, что Ангелина в третий раз сыграла в первом круге основы Ролан Гаррос и впервые проиграла.
Тем не менее, Калинина продолжит выступления на турнире, но уже в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии.
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