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Калинина прекращает выступления на Ролан Гаррос

30 мая 2023 15:29
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Калинина прекращает выступления на Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Ангелина Калинина. Фото: Instagram/angie_kalinina
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Ангелина Калинина завершила свои выступления на одном из самых престижных турниров мира — Ролан Гаррос. В первом же раунде соревнования украинская теннисистка в двух сетах уступила представительнице Франции Диан Парри.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Ангелина Калинина потерпела поражение от французской теннисистки Диан Парри в первом раунде Ролан Гаррос и прекращает выступления на турнире.

Калинина
Ангелина Калинина не сдерживает эмоций. Фото: Instagram/angie_kalinina

Парри без серьезного сопротивления забрала первый сет со счетом 2:6, а во второй партии довела свое преимущество до логического завершения.

Ролан Гаррос. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Диан Парри (Франция) — 2:6, 3:6

Это было первое поражение Калининой в карьере в противостоянии с Парри. Всего спортсменки встречались между собой трижды.

Стоит отметить, что Ангелина в третий раз сыграла в первом круге основы Ролан Гаррос и впервые проиграла.

Тем не менее, Калинина продолжит выступления на турнире, но уже в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии.

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