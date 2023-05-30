Калініна припиняє виступи на Ролан Гаррос
Ангеліна Калініна завершила свої виступи на одному з найпрестижніших турнірів світу — Ролан Гаррос. У першому ж колі змагання українська тенісистка в двох сетах поступилася представниці Франції Діан Паррі.
Про це повідомляє Sport.ua.
Паррі не залишила шансів Калініній
Ангеліна Калініна зазнала поразки від французької тенісистки Діан Паррі у першому раунді Ролан Гаррос і припиняє свої виступи на турнірі.
Паррі без серйозного супротиву забрала перший сет з рахунком 2:6, а в другій партії довела свою перевагу до логічного завершення.
Ролан Гаррос. Перше коло
Ангеліна Калініна (Україна) — Діан Паррі (Франція) — 2:6, 3:6
Це була перша поразка Калініної в кар'єрі у протистоянні з Паррі. Загалом спортсменки зустрічалися між собою тричі.
Варто також зазначити, що Ангеліна втретє зіграла у першому колі основи Ролан Гаррос і вперше програла.
Попри це, Калініна продовжить виступи на турнірі, але вже в парному розряді, де зіграє в дуеті з Іриною-Камелією Бегу з Румунії.
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