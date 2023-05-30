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Калініна припиняє виступи на Ролан Гаррос

30 травня 2023 15:29
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Калініна припиняє виступи на Ролан Гаррос
Українська тенісистка Ангеліна Калініна. Фото: Instagram/angie_kalinina
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Ангеліна Калініна завершила свої виступи на одному з найпрестижніших турнірів світу — Ролан Гаррос. У першому ж колі змагання українська тенісистка в двох сетах поступилася представниці Франції Діан Паррі. 

Про це повідомляє Sport.ua. 

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Ангеліна Калініна зазнала поразки від французької тенісистки Діан Паррі у першому раунді Ролан Гаррос і припиняє свої виступи на турнірі. 

Калинина
Аннгеліна Калініна не стримує емоцій. Фото: Instagram/angie_kalinina

Паррі без серйозного супротиву забрала перший сет з рахунком 2:6, а в другій партії довела свою перевагу до логічного завершення. 

Ролан Гаррос. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) — Діан Паррі (Франція) — 2:6, 3:6

Це була перша поразка Калініної в кар'єрі у протистоянні з Паррі. Загалом спортсменки зустрічалися між собою тричі. 

Варто також зазначити, що Ангеліна втретє зіграла у першому колі основи Ролан Гаррос і вперше програла. 

Попри це, Калініна продовжить виступи на турнірі, але вже в парному розряді, де зіграє в дуеті з Іриною-Камелією Бегу з Румунії. 

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