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Жена Усика показала романтическое свидание с боксером

31 мая 2023 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика показала романтическое свидание с боксером
Александр и Екатерина Усик в ресторане. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик показал, как сильно любит свою "вторую половинку". Он устроил романтический вечер для жены. 

Екатерина Усик на своей странице в Instagram продемонстрировала поклонникам сюрприз, который приготовил для нее муж. 

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Чемпиона мира по боксу Александр Усик через несколько недель начнет подготовку к новому бою. Его ждет обязательная защита одного из чемпионских поясов. Соперником украинца станет британский боксер Даниэль Дюбуа. 

Александр и Екатерина Усик
Александр и Екатерина Усик в Киеве. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик занимается помощью украинской армии, волонтерской деятельностью, часто ездит на фронт. Александр поддерживает военнослужащих даже на самых "горячих" участках фронта. А все оставшееся время спортсмен уделяет семье. 

Романтический вечер 

Недавно Александр Усик организовал торжественное празднование дня рождения супруги, а вскоре после этого провел с супругой уединенный вечер. Украинский боксер арендовал площадку с панорамным видом на Киев и поужинал с Екатериной. 

Instagram Екатерины Усик
Подарок Екатерине Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Влюбленная пара наслаждалась обществом друг друга и любовалась закатом в столице. "Наш любимый и самый красивый Киев", — подписала серию снимков Екатерина. 

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