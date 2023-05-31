Жена Усика показала романтическое свидание с боксером

Александр и Екатерина Усик в ресторане. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Украинский боксер Александр Усик показал, как сильно любит свою "вторую половинку". Он устроил романтический вечер для жены.

Екатерина Усик на своей странице в Instagram продемонстрировала поклонникам сюрприз, который приготовил для нее муж.

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Александр и Екатерина Усик в Киеве. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик занимается помощью украинской армии, волонтерской деятельностью, часто ездит на фронт. Александр поддерживает военнослужащих даже на самых "горячих" участках фронта. А все оставшееся время спортсмен уделяет семье.

Романтический вечер

Недавно Александр Усик организовал торжественное празднование дня рождения супруги, а вскоре после этого провел с супругой уединенный вечер. Украинский боксер арендовал площадку с панорамным видом на Киев и поужинал с Екатериной.

Подарок Екатерине Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Влюбленная пара наслаждалась обществом друг друга и любовалась закатом в столице. "Наш любимый и самый красивый Киев", — подписала серию снимков Екатерина.

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