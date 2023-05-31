Жена Усика показала романтическое свидание с боксером
Украинский боксер Александр Усик показал, как сильно любит свою "вторую половинку". Он устроил романтический вечер для жены.
Екатерина Усик на своей странице в Instagram продемонстрировала поклонникам сюрприз, который приготовил для нее муж.
Чемпиона мира по боксу Александр Усик через несколько недель начнет подготовку к новому бою. Его ждет обязательная защита одного из чемпионских поясов. Соперником украинца станет британский боксер Даниэль Дюбуа.
Усик занимается помощью украинской армии, волонтерской деятельностью, часто ездит на фронт. Александр поддерживает военнослужащих даже на самых "горячих" участках фронта. А все оставшееся время спортсмен уделяет семье.
Романтический вечер
Недавно Александр Усик организовал торжественное празднование дня рождения супруги, а вскоре после этого провел с супругой уединенный вечер. Украинский боксер арендовал площадку с панорамным видом на Киев и поужинал с Екатериной.
Влюбленная пара наслаждалась обществом друг друга и любовалась закатом в столице. "Наш любимый и самый красивый Киев", — подписала серию снимков Екатерина.
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