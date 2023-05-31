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Дружина Усика показала романтичне побачення із боксером

31 травня 2023 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усика показала романтичне побачення із боксером
Олександр та Катерина Усик у ресторані. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик показав, як сильно любить свою "другу половинку". Він влаштував романтичний вечір для дружини.

Катерина Усик на своїй сторінці в Instagram продемонструвала шанувальникам сюрприз, який приготував для неї чоловік.

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Олександр та Катерина Усик
Олександр та Катерина Усик у Києві. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик займається допомогою української армії, волонтерською діяльністю, часто їздить на фронт. Олександр підтримує військовослужбовців навіть на "найгарячіших" ділянках фронту. А весь час спортсмен приділяє сім'ї.

Романтичний вечір

Нещодавно Олександр Усик організував урочисте святкування дня народження дружини, а невдовзі після цього провів із дружиною відокремлений вечір. Український боксер орендував майданчик із панорамним видом на Київ та повечеряв із Катериною.

Instagram Катерини Усик
Подарунок Катерині Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Закохана пара насолоджувалася компанією один одного і милувалася заходом сонця в столиці. "Наш улюблений та найкрасивіший Київ", — підписала серію знімків Катерина.

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