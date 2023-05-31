Дружина Усика показала романтичне побачення із боксером
Український боксер Олександр Усик показав, як сильно любить свою "другу половинку". Він влаштував романтичний вечір для дружини.
Катерина Усик на своїй сторінці в Instagram продемонструвала шанувальникам сюрприз, який приготував для неї чоловік.
Чемпіона світу з боксу Олександр Усик за кілька тижнів розпочне підготовку до нового бою. На нього чекає обов'язковий захист одного з чемпіонських поясів. Суперником українця стане британський боксер Даніель Дюбуа.
Усик займається допомогою української армії, волонтерською діяльністю, часто їздить на фронт. Олександр підтримує військовослужбовців навіть на "найгарячіших" ділянках фронту. А весь час спортсмен приділяє сім'ї.
Романтичний вечір
Нещодавно Олександр Усик організував урочисте святкування дня народження дружини, а невдовзі після цього провів із дружиною відокремлений вечір. Український боксер орендував майданчик із панорамним видом на Київ та повечеряв із Катериною.
Закохана пара насолоджувалася компанією один одного і милувалася заходом сонця в столиці. "Наш улюблений та найкрасивіший Київ", — підписала серію знімків Катерина.
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