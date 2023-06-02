Цуренко в третьем круге Ролан Гаррос: Дэвис завершила матч из-за травмы

Цуренко уверенно прошла американку. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA, 66) во втором круге французского турнира Ролан Гаррос обыграла Лорен Дэвис из США (WTA, 52) 6:3, 1:0. Американка не смогла продолжать встречу во втором сете из-за повреждений.

Подробности встречи в материале Новини.LIVE.

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Это была вторая встреча теннисисток — до этого Леся Дэвис не проигрывала. Через час на корте украинка реализовала 5 из десяти брейк-поинтов и 1 раз ошиблась при подаче. Американка дважды подала навылет и сделала 3 брейка.

Лорен во время матча обращалась к врачу, а на старте второго сета отказалась продолжать борьбу из-за травмы. Соперница украинки после счета 4:3 в первом сете обращалась за помощью к физио, указывая на проблемы в области живота, и затем покинула корт. После возобновления игры Дэвис проиграла три гейма подряд и решила сняться с матча.

Цуренко в четвертый раз в карьере сыграет в третьем круге Ролан Гаррос. В 2018 году украинцы удалось дойти до стадии 1/8 финала, в которой она встречалась с Гарбинье Мугурусой и провела всего два гейма, после чего отказалась от продолжения борьбы из-за травмы бедра.

Цуренко vs Андрееску

В третьем круге Цуренко проведет матч с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (№42 WTA), которая во втором круге обыграла Эмму Наварро. Ранее Леся и Бьянка дважды играли между собой, в обоих случаях победу одержала украинка. Раньше лучшим результатом канадки на Ролан Гаррос был выход в третий раунд в 2019 и 2022 году.

Напомним, что Элина Свитолина в третьем круге RG-2023 сыграет против россиянки Анна Блинковой, которая в трех сетах обыграла Каролин Гарсию (WTA, 5). Отметим, что Свитолина и Блинкова на прошлой неделе встречались в финале турнира в Страсбурге. Тогда Элина победила в двух партиях.

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