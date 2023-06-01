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Месси заработает миллиард в новом клубе: "ПСЖ" прощается с аргентинцем

1 июня 2023 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси заработает миллиард в новом клубе — ПСЖ прощается с аргентинцем
Лионель Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Аргентинский полузащитник "ПСЖ" Лионель Месси официально уходит из французской команды. Ветеран принял решение не продлевать контракт с клубом. 

Месси осталось провести всего один матч за "ПСЖ", сообщает Le Parisien

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Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье подтвердил, что сезон 2022/2023 стал последним в команде для Лионеля Месси. Контракт аргентинца с клубом заканчивается в конце июня. 

Новый клуб Месси 

Ветеран сыграет последний матч за "ПСЖ" в субботу, третьего июня. Соперником столичного клуба станет скромный "Клермон". Команда Кристофа Галтье досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Поединок станет проводом для Лео Месси и, возможно, бразильца Неймара. 

"Месси всегда работал на благо команды. Его ждет последний поединок на "Парк Де Пренс". В этом сезоне он принес огромную пользу "ПСЖ" и доказал, что остается одним из лучших футболистов мира. 

Он провел прекрасный Кубок Мира в Катаре, а также забил 21 гол и сделал 20 результативных передач в "ПСЖ". Какие еще доказательства величия нужны экспертам? Месси ответил на критику. Для меня было честью работать с ним", — рассказал Кристоф Галтье. 

Мбаппе и Месси
Мбаппе благодарит Месси. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Пока не известно, где продолжит карьеру Лионель Месси. По слухам, один из клубов Саудовской Аравии предлагает ему контракт на несколько лет с зарплатой в 500 млн евро за сезон. 

Напомним, наставник "Ромы" Жозе Моуринью выбросил медаль и рассказал о своем будущем. 

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