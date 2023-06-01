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Мессі заробить мільярд у новому клубі: "ПСЖ" прощається з аргентинцем

1 червня 2023 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі заробить мільярд у новому клубі — ПСЖ прощається з аргентинцем
Ліонель Мессі у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Аргентинський півзахисник "ПСЖ" Ліонель Мессі офіційно йде з французької команди. Ветеран вирішив не продовжувати контракт із клубом.

Мессі залишилося провести лише один матч за "ПСЖ", повідомляє Le Parisien.

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Головний тренер "ПСЖ" Крістоф Галтьє підтвердив, що сезон 2022/2023 став останнім у команді для Ліонеля Мессі. Контракт аргентинця із клубом закінчується наприкінці червня.

Новий клуб Мессі

Ветеран зіграє останній матч за "ПСЖ" у суботу, 3 червня. Суперником столичного клубу стане скромний "Клермон". Команда Крістофа Галтьє достроково забезпечила собі чемпіонський титул. Поєдинок стане проводом для Лео Мессі та, можливо, бразильця Неймара.

"Мессі завжди працював на благо команди. На нього чекає останній поєдинок на "Парк Де Пренс". Цього сезону він приніс величезну користь "ПСЖ" і довів, що залишається одним із найкращих футболістів світу.

Він провів чудовий Кубок Світу в Катарі, а також забив 21 гол та зробив 20 результативних передач у "ПСЖ". Які ще докази величі потрібні експертам? Мессі відповів на критику. Для мене було честю працювати з ним", — розповів Крістоф Галтьє.

Мбаппе та Мессі
Мбаппе дякує Мессі. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Поки не відомо, де продовжить кар'єру Ліонель Мессі. За чутками, один із клубів Саудівської Аравії пропонує йому контракт на кілька років із зарплатою в 500 млн євро за сезон.

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