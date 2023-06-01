Модрич готов уйти из "Реала" ради нового вызова в карьере

Лука Модрич в матче за "Реал". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич может покинуть "Реал" этим летом. Титулованного полузащитника ждут в Саудовской Аравии.

Модрич может снова воссоединиться с Роналду, сообщает Diario.

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Модрич борется за мяч. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Предложения для Модрича

37-летний полузащитник мадридского "Реала" может начать новый сезон в Саудовской Аравии. Лука Модрич получил предложение, от которого не смог отказаться. Хорват уже уведомил руководство "королевского клуба" о желании покинуть "Сантьяго Бернабеу".

Контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2023-го года. В Саудовской Аравии Луке предложили соглашение на три сезона с зарплатой в 120 млн евро за год. Он принял решение о смене клуба.

Вместе с Лукой Модричем в Саудовскую Аравию отправится и форвард "Реала" Карим Бензема. В этой стране уже играет Криштиану Роналду, который защищает цвета клуба "Аль-Наср". Аргентинец Лионель Месси тоже получил выгодное предложение из Эр-Рияда.

Лука Модрич выступает за "Реал" с 2012-го года. В сезоне 2022/2023 хорватский полузащитник отыграл за мадридскую команду 51 поединок во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей и столько же результативных передач.

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