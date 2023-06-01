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Модрич готов уйти из "Реала" ради нового вызова в карьере

1 июня 2023 13:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Модрич готов уйти из "Реала" ради нового вызова в карьере
Лука Модрич в матче за "Реал". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич может покинуть "Реал" этим летом. Титулованного полузащитника ждут в Саудовской Аравии. 

Модрич может снова воссоединиться с Роналду, сообщает Diario

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Инвестиционный фонд Саудовской Аравии продолжает попытки собрать в местном чемпионате звезд мирового футбола. Лука Модрич тоже получил выгодное предложение присоединиться к одному из клубов в Эр-Рияде. 

Лука Модрич
Модрич борется за мяч. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Предложения для Модрича 

37-летний полузащитник мадридского "Реала" может начать новый сезон в Саудовской Аравии. Лука Модрич получил предложение, от которого не смог отказаться. Хорват уже уведомил руководство "королевского клуба" о желании покинуть "Сантьяго Бернабеу".

Контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2023-го года. В Саудовской Аравии Луке предложили соглашение на три сезона с зарплатой в 120 млн евро за год. Он принял решение о смене клуба. 

Вместе с Лукой Модричем в Саудовскую Аравию отправится и форвард "Реала" Карим Бензема. В этой стране уже играет Криштиану Роналду, который защищает цвета клуба "Аль-Наср". Аргентинец Лионель Месси тоже получил выгодное предложение из Эр-Рияда. 

Лука Модрич выступает за "Реал" с 2012-го года. В сезоне 2022/2023 хорватский полузащитник отыграл за мадридскую команду 51 поединок во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей и столько же результативных передач. 

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