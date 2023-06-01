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Мудрик может стать мировой звездой: Кварцяный оценил игрока

1 июня 2023 13:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик может стать мировой звездой: Кварцяный оценил игрока
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: REUTERS/Ian Walton
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный снова назвал лучших украинских футболистов. Специалист объяснил, почему в его первоначальном списке не оказалось Михаила Мудрика. 

Кварцяный дал характеристику футболисту "Челси" в интервью "Брутальному футболу". 

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Виталий Кварцяный редко дает интервью. Недавно харизматичный наставник согласился назвать самых сильных современных украинских футболистов. В списке не оказалось Михаила Мудрика, что удивило многих болельщиков. 

Будущее Мудрика 

В предыдущем интервью Виталий Кварцяный включил в список лучших футболистов Украины Артема Довбика, Артема Бондаренко, Илью Забарного, Виталий Миколенко и Виктора Цыганкова. 

"Мудрик тоже входит в группу этих футболистов, но он мало играет. Может через год Михаил будет в десятке лучших футболистов Европы или мира. У него есть для этого потенциал. Но я говорил о футболистах, которые получают регулярную игровую практику. 

Я бы вообще добавил в этот список и других игроков. Например, из команды "Рух". Просто мне задали вопрос, и я назвал первые фамилии, о которых подумал", — рассказал Виталий Кварцяный. 

Напомним, наставник "Ромы" Жозе Моуринью выбросил медаль и рассказал о своем будущем. 

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