Мудрик может стать мировой звездой: Кварцяный оценил игрока

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: REUTERS/Ian Walton

Бывший главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный снова назвал лучших украинских футболистов. Специалист объяснил, почему в его первоначальном списке не оказалось Михаила Мудрика.

Кварцяный дал характеристику футболисту "Челси" в интервью "Брутальному футболу".

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Виталий Кварцяный редко дает интервью. Недавно харизматичный наставник согласился назвать самых сильных современных украинских футболистов. В списке не оказалось Михаила Мудрика, что удивило многих болельщиков.

Будущее Мудрика

В предыдущем интервью Виталий Кварцяный включил в список лучших футболистов Украины Артема Довбика, Артема Бондаренко, Илью Забарного, Виталий Миколенко и Виктора Цыганкова.

"Мудрик тоже входит в группу этих футболистов, но он мало играет. Может через год Михаил будет в десятке лучших футболистов Европы или мира. У него есть для этого потенциал. Но я говорил о футболистах, которые получают регулярную игровую практику.

Я бы вообще добавил в этот список и других игроков. Например, из команды "Рух". Просто мне задали вопрос, и я назвал первые фамилии, о которых подумал", — рассказал Виталий Кварцяный.

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