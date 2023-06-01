Мудрик може стати світовою зіркою: Кварцяний оцінив гравця

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: REUTERS/Ian Walton

Колишній головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний знову назвав найкращих українських футболістів. Фахівець пояснив, чому у його первісному списку не було Михайла Мудрика.

Кварцяний дав характеристику футболісту "Челсі" в інтерв'ю "Брутальному футболу".

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Віталій Кварцяний нечасто дає інтерв'ю. Нещодавно харизматичний наставник погодився назвати найсильніших сучасних українських футболістів. У списку не було Михайла Мудрика, що здивувало багатьох уболівальників.

Майбутнє Мудрика

У попередньому інтерв'ю Віталій Кварцяний включив до списку найкращих футболістів України Артема Довбика, Артема Бондаренка, Іллю Забарного, Віталія Миколенка та Віктора Циганкова.

"Мудрик теж входить до групи цих футболістів, але він мало грає. Може через рік Михайло буде в десятці найкращих футболістів Європи чи світу. Має для цього потенціал. Але я говорив про футболістів, які отримують регулярну ігрову практику.

Я б взагалі додав до цього списку й інших гравців. Наприклад, із команди "Рух". Просто мені запитали, і я назвав перші прізвища, про які подумав", — розповів Віталій Кварцяний.

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