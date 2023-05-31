Джокович постраждав у Косово: спортсмену "виправлять" обличчя
Мурал із зображенням першої ракетки світу Новака Джоковича у косовському міcті Ораховац постраждав від нападу вандалів. Невідомі облили настінний малюнок фарбою та додали символіку визвольної армії Косово.
Про це повідомляє Kosovo online.
Мурал Джоковича відновлять
Настінний малюнок із зображенням сербського тенісистка Новака Джоковича у місті Ораховац, що на підвенному заході Косово, зіпсували невідомі. Втім, за інформацією місцевих журналістів, мурал найближчим часом планують відновити.
У ЗМІ припускають, що причиною таких дій вандалів став виступ Джоковича на підтримку сербів у Косово. Після матчу першого кола Ролан Гаррос тенісист написав на камері: "Косово — серце Сербії. Зупиніть насильство".
Малюнок є частиною проекту благодійної італійської організації Amici di Deсani під назвою "Кольори в повітрі". В організації вже заявили про намір зайнятися відновленням муралу.
У 2008 році Новак Джокович вже зазнавав критики через свої політичні висловлювання. Тоді він заявив, що "Косово — це Сербія". У поточному році він зазначив, що не шкодує про свої слова і не впевнений, що не повторить їх знову.
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