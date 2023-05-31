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Джокович постраждав у Косово: спортсмену "виправлять" обличчя

31 травня 2023 14:32
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Джокович постраждав у Косово: спортсмену "виправлять" обличчя
Сербський тенісист Новак Джокович. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Мурал із зображенням першої ракетки світу Новака Джоковича у косовському міcті Ораховац постраждав від нападу вандалів. Невідомі облили настінний малюнок фарбою та додали символіку визвольної армії Косово. 

Про це повідомляє Kosovo online. 

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Настінний малюнок із зображенням сербського тенісистка Новака Джоковича у місті Ораховац, що на підвенному заході Косово, зіпсували невідомі. Втім, за інформацією місцевих журналістів, мурал найближчим часом планують відновити. 

Джокович
Настінний малюнок із зображенням Новака Джоковича. Фото: Twitter/PetkovicPetar

У ЗМІ припускають, що причиною таких дій вандалів став виступ Джоковича на підтримку сербів у Косово. Після матчу першого кола Ролан Гаррос тенісист написав на камері: "Косово — серце Сербії. Зупиніть насильство". 

Малюнок є частиною проекту благодійної італійської організації Amici di Deсani під назвою "Кольори в повітрі". В організації вже заявили про намір зайнятися відновленням муралу.

У 2008 році Новак Джокович вже зазнавав критики через свої політичні висловлювання. Тоді він заявив, що "Косово — це Сербія". У поточному році він зазначив, що не шкодує про свої слова і не впевнений, що не повторить їх знову. 

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