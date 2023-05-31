"Севілья" проти "Роми": ставки та прогнози на фінал Ліги Європи

Пауло Дібала з м'ячем. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Першим із трьох єврокубкових фіналів сезону стане матч іспанської "Севільї" та італійської "Роми" у Лізі Європи. На кону виявиться не лише трофей та грошова винагорода, а й путівка до Ліги чемпіонів.

Обидві команди зберігають високі шанси на перемогу, повідомляє Новини.LIVE.

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Іспанська "Севілья" є рекордсменом за кількістю перемог у фіналах Кубка УЄФА/Ліги Європи. "Нервіонці" завойовували цей трофей шість разів: у 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 та 2020 роках.

Але якщо для головного тренера "Севілья" Хосе Луїса Менділібара це буде перший єврокубковий трофей, то наставник "Роми" Жозе Моурінью виграв усі п'ять попередніх фіналів. Саме "Рома" є переможцем Кубка Конференцій.

Обидві команди невдало закінчують сезон. "Севілья" не перемагала у трьох поєдинках поспіль, невдала серія "Роми" розтяглася на чотири зустрічі. Іспанська команда може фінішувати на 11 місці в Ла Лізі, "Рома" втратила шанс увійти до четвірки найкращих команд Серії А і залишиться на п'ятому місці.

Тренер "Роми" Жозе Моурінью. Фото: REUTERS/John Sibley

Для вболівальників команд є добрі новини щодо кадрової ситуації. У "Севільї" вже одужав Теллес, який готовий замінити дискваліфікованого Акуню. З лазарету "Роми" повернулися Дібала та Спінаццола. Моурінью дав відпочити кільком гравцям основи минулого туру Серії А.

Тренер "Севільї" Хосе Луїс Менділібар. Фото: REUTERS/John Sibley

Ставки та коефіцієнти на матч "Севілья" — "Рома"

Експерти вважають, що перед фіналом сили суперників приблизно рівні. Букмекери дають коефіцієнт 2,94 на перемогу Севільї в основний час. Зробити ставку на успіх "Роми" можна за 3,00. Нічия оцінюється коефіцієнтом 2,91.

Коефіцієнти на завоювання трофея становлять 1,95 на кожну з команд. Варіант "Тотал Більше 2,5" голів йде з коефіцієнтом 2,61. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коффом 1,54.

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