"Севилья" против "Ромы": ставки и прогнозы на финал Лиги Европы

Пауло Дибала с мячом. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Первым из трех еврокубковых финалов сезона станет матч испанской "Севильи" и итальянской "Ромы" в Лиге Европы. На кону окажется не только трофей и денежное вознаграждение, но и путевка в Лигу чемпионов.

Обе команды сохраняют высокие шансы на победу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Испанская "Севилья" является рекордсменом по количеству побед в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы. "Нервионцы" завоевывали этот трофей шесть раз: в 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 и 2020 годах.

Но если для главного тренера "Севилья" Хосе Луиса Мендилибара это будет первый еврокубковый трофей, то наставник "Ромы" Жозе Моуринью выиграл все пять своих предыдущих финалов. Именно "Рома" является действующим победителем Кубка Конференций.

Обе команды неудачно заканчивают сезон. "Севилья" не побеждала в трех поединках кряду, неудачная серия "Ромы" растянулась на четыре встречи. Испанская команда может финишировать на 11 месте в Ла Лиге, "Рома" упустила шанс войти в четверку лучших команд Серии А и останется на пятом месте.

Тренер "Ромы" Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/John Sibley

Для болельщиков команд есть хорошие новости относительно кадровой ситуации. У "Севильи" уже выздоровел Теллес, который готов заменить дисквалифицированного Акунью. Из лазарета "Ромы" вернулись Дибала и Спинаццола. Моуринью дал отдохнуть нескольким игрокам основы в прошлом туре Серии А.

Тренер "Севильи" Хосе Луис Мендилибар. Фото: REUTERS/John Sibley

Ставки и коэффициенты на матч "Севилья" — "Рома"

Эксперты считают, что перед финалом силы соперников примерно равны. Букмекеры дают коэффициент 2,94 на победу "Севильи" в основное время. Сделать ставку на успех "Ромы" можно за 3,00. Ничья оценивается коэффициентом 2,91.

Коэффициенты на завоевание трофея составляют 1,95 на каждую из команд. Вариант "Тотал Больше 2,5" голов идет с коэффициентом 2,61. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коффом 1,54.

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