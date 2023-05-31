Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Севилья" против "Ромы": ставки и прогнозы на финал Лиги Европы arrow

"Севилья" против "Ромы": ставки и прогнозы на финал Лиги Европы

31 мая 2023 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Севилья" против "Ромы": ставки и прогнозы на финал Лиги Европы
Пауло Дибала с мячом. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Первым из трех еврокубковых финалов сезона станет матч испанской "Севильи" и итальянской "Ромы" в Лиге Европы. На кону окажется не только трофей и денежное вознаграждение, но и путевка в Лигу чемпионов. 

Обе команды сохраняют высокие шансы на победу, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Испанская "Севилья" является рекордсменом по количеству побед в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы. "Нервионцы" завоевывали этот трофей шесть раз: в 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 и 2020 годах. 

Но если для главного тренера "Севилья" Хосе Луиса Мендилибара это будет первый еврокубковый трофей, то наставник "Ромы" Жозе Моуринью выиграл все пять своих предыдущих финалов. Именно "Рома" является действующим победителем Кубка Конференций. 

Обе команды неудачно заканчивают сезон. "Севилья" не побеждала в трех поединках кряду, неудачная серия "Ромы" растянулась на четыре встречи. Испанская команда может финишировать на 11 месте в Ла Лиге, "Рома" упустила шанс войти в четверку лучших команд Серии А и останется на пятом месте. 

Жозе Моуринью
Тренер "Ромы" Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/John Sibley

Для болельщиков команд есть хорошие новости относительно кадровой ситуации. У "Севильи" уже выздоровел Теллес, который готов заменить дисквалифицированного Акунью. Из лазарета "Ромы" вернулись Дибала и Спинаццола. Моуринью дал отдохнуть нескольким игрокам основы в прошлом туре Серии А. 

Хосе Луис Мендилибар
Тренер "Севильи" Хосе Луис Мендилибар. Фото: REUTERS/John Sibley

Ставки и коэффициенты на матч "Севилья" — "Рома" 

Эксперты считают, что перед финалом силы соперников примерно равны. Букмекеры дают коэффициент 2,94 на победу "Севильи" в основное время. Сделать ставку на успех "Ромы" можно за 3,00. Ничья оценивается коэффициентом 2,91. 

Коэффициенты на завоевание трофея составляют 1,95 на каждую из команд. Вариант "Тотал Больше 2,5" голов идет с коэффициентом 2,61. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коффом 1,54. 

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика

Жена Александра Усика показала романтическое свидание с боксером. 

Супруга Александра Зинченко показала трогательное семейное фото. 

Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб. 

Форвард Карим Бензема готов покинуть "Реал" ради рекордного контракта. 

Теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не выступает за сборную Украины. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас