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Джокович пострадал в Косово: спортсмену "исправят" лицо

31 мая 2023 14:32
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Джокович пострадал в Косово: спортсмену "исправят" лицо
Сербский теннисист Новак Джокович. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Мурал с изображением первой ракетки мира Новака Джоковича в косовском городе Ораховац пострадал от нападения вандалов. Неизвестные облили настенный рисунок краской и добавили символику освободительной армии Косово.

Об этом сообщает Kosovo online.

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Мурал Джоковича восстановят

Настенный рисунок с изображением сербского теннисистка Новака Джоковича в городе Ораховац на юго-западе Косово испортили неизвестные. Впрочем, по информации местных журналистов, мурал в ближайшее время планируется восстановить.

Джокович
Настенный рисунок с изображением Новака Джоковича. Фото: Twitter/​​​​PetkovicPetar

В СМИ предполагают, что причиной подобных действий вандалов стало выступление Джоковича в поддержку сербов в Косово. Так, после матча первого круга Ролан Гаррос теннисист написал на камере: "Косово — сердце Сербии. Остановите насилие".

Рисунок является частью проекта благотворительной итальянской организации Amici di Deсani под названием "Цвета в воздухе". В организации уже заявили о намерении заняться возобновлением мурала.

В 2008 году Новак Джокович уже подвергался критике из-за своих политических высказываний. Тогда он заявил, что "Косово — это Сербия" . В текущем году он отметил, что не жалеет о своих словах и не уверен, что не повторит их снова.

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