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Голкипер "Севильи" Буну назвал настоящего героя матча с "Ромой"

1 июня 2023 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Голкипер "Севильи" Буну назвал настоящего героя матча с "Ромой"
Буну противостоит Белотти. Фото: REUTERS/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вратарь испанской "Севильи" Яссин Буну стал лучшим игроком финала Лиги Европы по версии УЕФА. Однако сам он считает героем матча другого человека. 

Буну поблагодарил тренера команды за изменение психологии футболистов, сообщает Marca

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Яссин Буну несколько раз спас "Севилью" в финале Лиги Европы. В послематчевой серии пенальти марокканский вратарь снова продемонстрировал талант в отражении одиннадцатиметровых ударов. 

Незаменимый герой 

Голкипер поблагодарил зрителей и партнеров по команде после того, как узнал, что его признали лучшим игроком поединка. При этом Яссин Буну заявил, что настоящим героем противостояния он считает главного тренера "Севильи" Хосе Луиса Мендилибара. 

Хосе Луис Мендилибар
Менгдилибар с кубком. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

62-летний специалист стал третьим тренером "нервионцев" в сезоне. Ему удалось настроить команду на самые важные встречи Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", "Ювентусом" и "Ромой". "Севилья" выиграла свой седьмой кубок Лиги Европы. 

"Мы все обязаны дону Хосе этой победой. Многие из нас считали, что этот сезон уже нельзя спасти, но тренер заставил игроков поверить в себя. Он напомнил, кем мы являемся и зарядил позитивной энергией. Я хочу посвятить ему эту победу", — рассказал Яссин Буну. 

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