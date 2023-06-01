Севилья по пенальти обыграла Рому в финале Лиги Европы

Игроки "Севильи" радуются победе. Фото: REUTERS/Marton Monus

Завершился первый еврокубковый финал сезона 2022/2023. В решающем поединке Лиги Европы встретились итальянская "Рома" и испанская "Севилья".

Обе команды подарили болельщикам прекрасное зрелище, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Севилья" является рекордсменом по количеству побед в финалах Лиги Европы. Но наставник "Ромы" Жозе Моуринью до этого поединка никогда не проигрывал решающие поединки евротурниров.

Отчет о финале Лиги Европы

"Севилья" (Испания) — "Рома" (Италия) — 1:1 (0:1); по пенальти 4:1

Гол: Манчини, 56 (автогол) — Дибала, 35

"Севилья": Буну — Навас (капитан) (Монтьель, 94), Баде, Гудель (Маркан, 120+7), Теллес (Рекик, 95) — Фернандо (Жордан, 120+9), Ракитич — Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46) — Эн-Несири.

Тренер: Хосе Луис Мендилибар.

"Рома": Руи Патрисиу — Рожер Ибаньес, Манчини, Смоллинг — Спинаццола (Льоренте, 106), Кристанте, Матич (Бове, 120), Челик (Залевский, 91) — Пеллегрини (капитан) (Эль-Шаарави, 106), Абрахам (Белотти, 75), Дибала (Вейналдум, 67).

Тренер: Жозе Моуринью.

С первых же минут поединка футболисты обеих команд активно побежали в атаку. Однако опасные моменты у ворот Буну и Патрисиу возникли далеко не сразу. Зато в этом матче хватало грубых единоборств и нарушений правил. Никто не хотел уступать, цена победы была слишком высока.

"Рома" лучше отыграла первую половину поединка. Уже на 11-й минуте Челик нашел точной передачей Спинаццолу, который нанес диагональный удар по воротам соперника. Буну оказался на месте и спас "Севилью". Римляне контролировали темп поединка и часто атаковали. На 32-й минуте Абрахам получил от Гуделя удар по голове в чужой штрафной. Рефери Энтони Тейлор рассудил, что эпизод был сыгран в рамках правил.

Зато уже через несколько минут "Рома" повела в счете. Кристанте отобрал мяч в центре поля. Манчини прострелил между игроками "Севильи" у чужим воротам. Дибала в борьбе с защитником точно пробил низом в дальний угол, 0:1. Но в конце тайма "Севилья" нашла свою игру, им незадолго до свистка на перерыв Ракитич пробил в штангу римских ворот.

Давление "Севильи" во втором тайме быстро принесло результат. На 56-й минуте Навас подал справа к воротам "Ромы", где мяч от бедра Манчини отлетел в сетку, 1:1. Итальянцы упустили момент снова повести в счете на 66-й минуте. У ворот Буну оказалось скопление игроков обеих команд, и Абрахам с близкого расстояния не сумел попасть в угол.

Буну и Белотти борятся за мяч. Фото: REUTERS/John Sibley

На 77-й минуте "Севилья" претендовала на пенальти. Окампос упал в чужой штрафной после борьбы с Ибаньесом. Рефери сначала назначил одиннадцатиметровый удар, но после просмотра повтора эпизода изменил решение. Десять минут спустя Белотти не попал в створ ворот "Севильи" из убойной позиции. Наступила игра нервов. В компенсированное время могли забить Сусо и Фернандо. Поединок перешел в экстра-таймы, но они не принесли забитых мячей. Настало время бить послематчевые пенальти.

Первые два удара реализовали Окампос и Кристанте. Затем пробил Ламела. Патрисиу угадал направление полета мяча, но не спас "Рому". А Буну спас после "выстрела" от Манчини. К "точке" подошел Ракитич и забил третий гол "нервионцев" с пенальти. Затем Ибаньес попал в штангу, а Монтьель со второй попытки принес испанской команде победу.

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