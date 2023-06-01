Севілья по пенальті обіграла Рому у фіналі Ліги Європи

Гравці "Севільї" радіють перемозі. Фото: REUTERS/Marton Monus

Завершився перший єврокубковий фінал сезону 2022/2023. У вирішальному поєдинку Ліги Європи зустрілися італійська "Рома" та іспанська "Севілья".

Обидві команди подарували уболівальникам чудове видовище, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Севілья" є рекордсменом за кількістю перемог у фіналах Ліги Європи. Але наставник "Роми" Жозе Моурінью до цього поєдинку ніколи не програвав вирішальних поєдинків євротурнірів.

Звіт про фінал Ліги Європи

"Севілья" (Іспанія) — "Рома" (Італія) — 1:1 (0:1); за пенальті 4:1

Гол: Манчіні, 56 (автогол) — Дібала, 35

"Севілья": Буну — Навас (капітан) (Монтьєль, 94), Баде, Гудель (Маркан, 120+7), Теллес (Рекік, 95) — Фернандо (Жордан, 120+9), Ракитич — Окампос, Олівер Торрес ( Сусо, 46), Хіль (Ламела, 46) — Ен-Несірі.

Тренер: Хосе Луїс Менділібар.

"Рома": Руї Патрісіу — Рожер Ібаньєс, Манчіні, Смоллінг — Спінаццола (Льоренте, 106), Крістанте, Матіч (Бове, 120), Челік (Залевський, 91) — Пеллегріні (капітан) (Ель-Шаараві, 106) (Белотті, 75), Дібала (Вейналдум, 67).

Тренер: Жозе Моурінью.

З перших хвилин поєдинку футболісти обох команд активно побігли в атаку. Проте небезпечні моменти біля воріт Буну та Патрісіу виникли далеко не одразу. Натомість у цьому матчі вистачало брутальних єдиноборств та порушень правил. Ніхто не хотів поступатися, ціна перемоги була надто високою.

"Рома" краще відіграла першу половину поєдинку. Вже на 11-й хвилині Челік знайшов точною передачею Спінаццолу, який завдав діагонального удару по воротах суперника. Буну опинився на місці та врятував "Севілью". Римляни контролювали темп поєдинку та часто атакували. На 32-й хвилині Абрахам отримав від Гуделя удар по голові в чужому штрафному майданчику. Рефері Ентоні Тейлор розсудив, що епізод було зіграно в рамках правил.

Натомість уже за кілька хвилин "Рома" повела в рахунку. Крістанте відібрав м'яч у центрі поля. Манчіні прострілив між гравцями "Севільї" біля чужих воріт. Дібала у боротьбі із захисником точно пробив низом у дальній кут, 0:1. Але наприкінці тайму "Севілья" знайшла свою гру, їм незадовго до свистка на перерву Ракитич пробив у штангу римських воріт.

Тиск "Севільї" у другому таймі швидко приніс результат. На 56-й хвилині Навас подав праворуч до воріт "Роми", де м'яч від стегна Манчіні відлетів у сітку, 1:1. Італійці згаяли момент знову повести в рахунку на 66-й хвилині. Біля воріт Буну виявилося скупчення гравців обох команд, і Абрахам зблизька не зумів потрапити в кут.

Буну та Белотті борються за м'яч. Фото: REUTERS/John Sibley

На 77-й хвилині "Севілья" претендувала на пенальті. Окампос впав у чужому штрафному майданчику після боротьби з Ібаньєсом. Рефері спочатку призначив одинадцятиметровий удар, але після перегляду повтору епізоду змінив рішення. Десять хвилин потому Белотті не влучив у площину воріт "Севільї" з забійної позиції. Настала гра нервів. У компенсований час могли забити Сусо та Фернандо. Поєдинок перейшов до екстратаймів, але вони не принесли забитих м'ячів. Настав час бити післяматчеві пенальті.

Перші два удари реалізували Окампос та Крістанте. Потім пробив Ламела. Патрісіу вгадав напрямок польоту м'яча, але не врятував "Рому". А Буну врятував після "пострілу" від Манчіні. До "точки" підійшов Ракитич і забив третій гол "нервіонців" із пенальті. Потім Ібаньєс влучив у штангу, а Монтьєль з другої спроби приніс іспанській команді перемогу.

"Севілья" виграла Лігу Європи-2023!

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