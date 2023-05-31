Дибала вывел "Рому" вперед в финале Лиги Европы

Пауло Дибала празднует гол. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

В финале Лиги Европы испанская "Севилья" сражается с итальянской "Ромой". Подопечным Жозе Моуринью удалось забить гол в первом тайме.

Аргентинец Дибала забил пятый гол в нынешнем розыгрыше турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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С первых же минут финального поединка Лиги Европы на поле стадиона "Ференц Пушкаш" в Будапеште идет суровая, иногда жесткая борьба. Футболисты "Севильи" и "Ромы" активно атакуют и часто вступают в единоборства. Просто удивительно, что до сих пор никто не получил травму.

Спинаццола поздравляет Дибалу. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Гол Дибалы

За несколько минут до того, как счет был открыт, в штрафной "Севильи" произошел противоречивый эпизод. В борьбе за мяч защитник испанской команды Бадель ударил ногой по голове форварда "Ромы" Абрахама. Рефери не назначил пенальти в ворота "нервионцев".

Вскоре "Рома" забила с игры. Кристанте отобрал мяч у Ракитича в центре поля, а Манчини сделал длинную, точную передачу к штрафной "Севильи". Пауло Дибала красивым ударом отправил мяч в сетку ворот соперника. "Рома" повела в счете.

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