Дібала вивів "Рому" вперед у фіналі Ліги Європи

Пауло Дібала святкує гол. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

У фіналі Ліги Європи іспанська "Севілья" бореться з італійською "Ромою". Підопічним Жозе Моурінью вдалося забити гол у першому таймі.

Аргентинець Дібала забив п'ятий гол у поточному розіграші турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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З перших хвилин фінального поєдинку Ліги Європи на полі стадіону "Ференц Пушкаш" у Будапешті йде сувора, іноді жорстка боротьба. Футболісти "Севільї" та "Роми" активно атакують і часто вступають у єдиноборства. Просто дивно, що досі ніхто не отримав травми.

Спінаццола вітає Дібалу. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Гол Дібали

За кілька хвилин до того, як рахунок було відкрито, у штрафному майданчику "Севільї" стався суперечливий епізод. У боротьбі за м'яч захисник іспанської команди Бадель ударив ногою по голові форварда "Роми" Абрахама. Рефері не призначив пенальті у ворота "нервіонців".

Незабаром "Рома" забила з гри. Крістанте відібрав м'яч у Ракитича у центрі поля, а Манчіні зробив довгу, точну передачу до штрафного майданчика "Севільї". Пауло Дібала гарним ударом відправив м'яч у сітку воріт суперника. "Рома" повела у рахунку.

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