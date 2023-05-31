Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Севилья" против "Ромы": стартовые составы на финал Лиги Европы arrow

"Севилья" против "Ромы": стартовые составы на финал Лиги Европы

31 мая 2023 20:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Севилья" против "Ромы": стартовые составы на финал Лиги Европы
Капитан "Севильи" Хесус Навас. Фото: REUTERS/Gonzalo Arroyo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште проходит финал Лиги Европы. Испанская "Севилья" сыграет с итальянской "Ромой". 

Хосе Луис Мендилибар и Жозе Моуринью уже назвали стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА

Читайте также:

"Севилья" является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы и Кубке УЕФА. "Нервионцы" шесть раз завоевывали этот трофей. Зато тренер "Ромы" Жозе Моуринью пять раз выводил свои команды в финалы еврокубков. Все они оказались победными. 

финал Лиги Европы
Болельщики на финале Лиги Европы. REUTERS/Bernadett Szabo

Стартовые составы на финал Лиги Европы

"Севилья": Буну — Навас (капитан), Баде, Гудель, Теллес — Фернандо, Ракитич — Окампос, Оливер Торрес, Хиль — Эн-Несири. 

Тренер: Хосе Луис Мендилибар. 

"Рома": Руи Патрисиу — Рожер Ибаньес, Манчини, Смоллинг — Спинаццола, Кристанте, Матич, Челик — Пеллегрини (капитан), Абрахам, Дибала. 

Тренер: Жозе Моуринью. 

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика

Жена Александра Усика показала романтическое свидание с боксером. 

Супруга Александра Зинченко показала трогательное семейное фото. 

Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб. 

Теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не выступает за сборную Украины. 

Теннисист Новак Джокович пострадал в Косово: спортсмену "исправят" лицо.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас