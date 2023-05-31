"Севилья" против "Ромы": стартовые составы на финал Лиги Европы

Капитан "Севильи" Хесус Навас. Фото: REUTERS/Gonzalo Arroyo

На стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште проходит финал Лиги Европы. Испанская "Севилья" сыграет с итальянской "Ромой".

Хосе Луис Мендилибар и Жозе Моуринью уже назвали стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

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"Севилья" является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы и Кубке УЕФА. "Нервионцы" шесть раз завоевывали этот трофей. Зато тренер "Ромы" Жозе Моуринью пять раз выводил свои команды в финалы еврокубков. Все они оказались победными.

Болельщики на финале Лиги Европы. REUTERS/Bernadett Szabo

Стартовые составы на финал Лиги Европы

"Севилья": Буну — Навас (капитан), Баде, Гудель, Теллес — Фернандо, Ракитич — Окампос, Оливер Торрес, Хиль — Эн-Несири.

Тренер: Хосе Луис Мендилибар.

"Рома": Руи Патрисиу — Рожер Ибаньес, Манчини, Смоллинг — Спинаццола, Кристанте, Матич, Челик — Пеллегрини (капитан), Абрахам, Дибала.

Тренер: Жозе Моуринью.

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