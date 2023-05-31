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"Севілья" проти "Роми": стартові склади на фінал Ліги Європи

31 травня 2023 20:45
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"Севілья" проти "Роми": стартові склади на фінал Ліги Європи
Капітан "Севільї" Хесус Навас. Фото: REUTERS/Gonzalo Arroyo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На стадіоні "Ференц Пушкаш" у Будапешті проходить фінал Ліги Європи. Іспанська "Севілья" зіграє з італійською "Ромою".

Хосе Луїс Менділібар та Жозе Моурінью вже назвали стартові склади команд, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

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"Севілья" є рекордсменом за кількістю перемог у Лізі Європи та Кубку УЄФА. "Нервіонці" шість разів завойовували цей трофей. Натомість тренер "Роми" Жозе Моурінью п'ять разів виводив свої команди у фінали єврокубків. Усі вони виявилися переможними.

фінал Ліги Європи
Уболівальники на фіналі Ліги Європи. REUTERS/Bernadett Szabo

Стартові склади на фінал Ліги Європи

"Севілья": Буну — Навас (капітан), Баде, Гудель, Теллес — Фернандо, Ракитич — Окампос, Олівер Торрес, Хіль — Ен-Несірі.

Тренер: Хосе Луїс Менділібар.

"Рома": Руї Патрісіу — Рожер Ібаньєс, Манчіні, Смоллінг — Спінаццола, Крістанте, Матіч, Челік — Пеллегріні (капітан), Абрахам, Дібала.

Тренер: Жозе Моурінью.

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