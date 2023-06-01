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Голкіпер "Севільї" Буну назвав справжнього героя матчу із "Ромою"

1 червня 2023 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Голкіпер "Севільї" Буну назвав справжнього героя матчу із "Ромою"
Буну протистоїть Белотті. Фото: REUTERS/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар іспанської "Севільї" Яссін Буну став найкращим гравцем фіналу Ліги Європи за версією УЄФА. Проте сам він вважає героєм матчу іншу людину.

Буну подякував тренеру команди за зміну психології футболістів, повідомляє Marca.

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Яссін Буну декілька разів рятував "Севілью" у фіналі Ліги Європи. У післяматчевій серії пенальті марокканський воротар знову продемонстрував талант у відбитті одинадцятиметрових ударів.

Незамінний герой

Голкіпер подякував глядачам та партнерам по команді після того, як дізнався, що його визнали найкращим гравцем поєдинку. При цьому Яссін Буну заявив, що справжнім героєм протистояння вважає головного тренера "Севільї" Хосе Луїса Менділібара.

Хосе Луїс Менділібар
Менгдилібар із кубком. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

62-річний фахівець став третім тренером "нервіонців" у сезоні. Йому вдалося налаштувати команду на найважливіші зустрічі Ліги Європи з "Манчестер Юнайтед", "Ювентусом" та "Ромою". "Севілья" виграла свій сьомий кубок Ліги Європи.

"Ми всі зобов'язані дону Хосе цією перемогою. Багато хто з нас вважав, що цього сезону вже не можна врятувати, але тренер змусив гравців повірити в себе. Він нагадав, ким ми є і зарядив позитивною енергією. Я хочу присвятити йому цю перемогу", — розповів Яссін Буну.

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