Моуринью выбросил медаль и рассказал, останется ли в "Роме"

Жозе Моуринью снимает медаль. Фото: REUTERS/John Sibley

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью не считает заслуженным поражение своей команды в финале Лиги Европы. Римляне уступили "Севилье" в серии пенальти со счетом 1:4.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1, напоминает Marca.

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Жозе Моуринью впервые проиграл финал еврокубкового турнира. До матча против "Севильи" он дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также выиграл дебютный розыгрыш Лиги Конференций.

Игроки "Ромы" утешают Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/John Sibley

Критика судейства

Во время церемонии награждения на финале Лиги Европы-2023 португальский тренер сразу же снял серебряную медаль вице-чемпиона турнира. Специалист подошел к одной из трибун и бросил медаль болельщикам. В интервью журналистам Моуринью раскритиковал судейство бригады Энтони Тейлора.

"Я говорил, что мы уедем из Будапешта со щитом или на щите. Можно признать, что мы мертвы. Команда действительно очень устала. Морально мы не подаем признаков жизни.

Это несправедливое поражение. Судейская бригада позволила себе много спорных решений, которые повлияли на исход матча. Ламелу должны были удалить с поля. Тогда он не пошел бы быть пенальти", — рассказал Жозе Моуринью.

Уход из "Ромы"

Помимо этого португальский тренер ответил на вопрос о своем будущем. Его сватают во французский "ПСЖ", который активно проявляет интерес к опытному наставнику.

"Уже завтра меня ждет отпуск. Клубы со мной не связывались, но мной интересовались в сборной Португалии. Я пообещал владельцам "Ромы" сообщить, если мне поступит хорошее предложение", — добавил Жозе Моуринью.

Напомним, полузащитник Иван Ракитич был признан лучшим игроком матча по версии WhoScored.

Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу "Севильи" в финале Лиги Европы.