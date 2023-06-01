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Ракитич стал лучшим игроком финала Лиги Европы

1 июня 2023 01:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ракитич стал лучшим игроком финала Лиги Европы
Иван Ракитич празднует победу над "Ромой". Фото: REUTERS/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Хорватский полузащитник испанской "Севильи" Иван Ракитич был признан лучшим футболистом финала Лиги Европы. Ветеран получил высший балл среди всех игроков поединка. 

Лидер "нервионцев" провел на поле больше двух часов, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Вице-капитан "Севильи" Иван Ракитич уверенно отыграл финал Лиги Европы. Опытный полузащитник был признан лучшим игроком противостояния с "Ромой" по версии аналитического портала WhoScored. "Севилья" завоевала свой седьмой трофей Кубка УЕФА/Лиги Европы. 

Севилья
"Севилья" выиграла Лигу Европы. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Вклад Ракитича в победу 

В первом тайме хорват проиграл единоборство Кристанте в центре поля, после чего "Рома" начала атаку, которая привела к голу в ворота Ясина Буну. Однако это была одна из немногочисленных ошибок ветерана в матче. 

Иван Ракитич был лидером "Севильи" с первой до последней минуты на поле. Он попал в штангу ворот "Ромы" в конце первого тайма и уверенно реализовал пенальти в послематчевой серии. Хорват получил оценку 8,1. Он во второй раз в карьеры выиграл Лигу Европы. Полузащитник вместе с "Севильей" побеждал в этом турнире в сезоне 2013/2014.  

В сезоне 2022/2023 Ракитич сыграл в Лиге Европы девять матчей, в которых сделал две результативные передачи. В Ла Лиге на его счету 31 поединок, забитый гол и три ассиста. 

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